Больше спать и чаще мыть руки: топ-5 способов защиты от коронавируса

сегодня 05:05 Поделиться

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Коронавирусом из Китая за несколько дней заразились почти 5 тысяч человек — это говорит о стремительности распространения заразы; не удивительно, что тема номер один сегодня — как избежать встречи с инфекцией.

В борьбе со всевозможными вирусами ничего действеннее профилактики медики пока не придумали. Поэтому советы чаще мыть руки и налегать на чеснок не теряют актуальности. Как ещё противостоять вирусам, особенно, в свете нынешней эпидемиологической ситуации в Китае, рассказала главный инфекционист Новосибирской области на пресс-конференции. Эти рекомендации и легли в основу ежедневного редакционного топ-5.

Пятое место: отложить поездки в КНР

Тут вряд ли нужно что-то объяснять: неспроста же авиакомпании, одна за другой, отменяют рейсы в Китай. Несмотря на беспрецедентные меры, принятые в КНР в связи с эпидемией коронавируса, от посещения страны лучше воздержаться — целее будете.

Четвёртое место: следить за самочувствием

Не ленитесь периодически измерять температуру и вообще прислушиваться в организму. Першит или болит горло, начался кашель, градусник показывает 38,5 — сходите к доктору. Хуже не будет. Особенно это актуально для тех, кто недавно побывал в КНР — по работе или в отпуске, — а также для сибиряков, работающих с иностранцами.

Третье место: по заветам Мойдодыра

Правило всех времён и народов — чаще мыть руки, а также приобретённые в магазинах и на рынках продукты. Ещё один совет — открывать двери в общественных местах не голыми руками, а с помощью салфетки. Также нежелательно прикасаться к пластиковым поверхностям, на них вирусы держатся особенно долго.

Второе место: маски и мази

Если контакта с большим количеством людей не избежать — то в людскую толпу лучше нырять в специальной медицинской маске. Действенной мерой защиты маска оказывается, если носить её не более 60 минут подряд — через час необходимо надеть новую.

Вместо с тканевым фильтром медики рекомендуют использовать старую-добрую оксолиновую мазь, которой следует мазать слизистую в носу. Препарат не позволяет микробам проникнуть в организм.

Первое место: не нервничайте

Первой строчки нашего рейтинга удостоен совет заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергея Нетёсова. Специалист призвал земляков сохранять спокойствие и хладнокровие, поскольку стресс ослабляет организм человека. Также учёный напомнил, что для борьбы с разного рода инфекциями человеку нужен 8-часовой сон и активность на свежем воздухе.

Напомним, 29 января Сиб.фм составил топ-5 стран с самыми высокими выплатами материнского капитала.