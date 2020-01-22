Чемпионат мира по биатлону-2020: даты проведения и полная программа соревнований в Антхольце

сегодня 16:24 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В этом году чемпионат мира по биатлону будет проходить с 13 по 23 февраля в итальянском городе Антхольце; Сиб.фм публикует полную программу соревнований.

В течение 10 дней небольшое горное селение Антхольц, расположенное в итальянских Альпах, станет столицей мирового биатлона. С 13 по 23 февраля здесь будет проходить чемпионат мира. На соревнования соберутся сильнейшие биатлонисты мира. Соревнования будут транслировать несколько каналов российского телевидения. Время начала гонок указано новосибирское.

13 февраля, четверг

20:45. Смешанная эстафета.

14 февраля, пятница

20:45. Женщины. Спринт. 7,5 километра.

15 февраля, суббота

20:45. Мужчины. Спринт. 10 километров.

16 февраля, воскресенье

19:00. Женщины. Гонка преследования. 10 километров;

21:15. Мужчины. Гонка преследования. 12,5 километра.

18 февраля, вторник

20:15. Женщины. Индивидуальная гонка. 15 километров.

19 февраля, среда

20:15. Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 километров.

20 февраля, четверг

21:15. Смешанная эстафета (супермикст).

22 февраля, суббота

17:45. Женщины. Эстафета 4*6 километров;

20:45. Мужчины. Эстафета 4*7,5 километра.

23 февраля, воскресенье

18:30. Женщины. Масс-старт. 12,5 километра;

21:00. Мужчины. Масс-старт. 15 километров.

Гонки чемпионата мира по биатлону входят в зачёт Кубка мира. На данный этап в общем зачёте Кубка мира по биатлону 2019-2020 годов среди мужчин лидерство держат французы Мартен Фуркад и Кантен Фийон Майе. На третьем месте представитель Норвегии Йоханнес Бё. Россиянин Александр Логинов в общем зачёте занимает шестое место, Матвей Елисеев – 12-е, Евгений Гараничев – 33-е, Кирилл Стрельцов – 49-е, Эдуард Лаптев – 52-е, Дмитрий Малышко – 60-е, Антон Бабиков – 63-е. В Кубке наций команды расположились следующим образом: Франция, Норвегия, Германия, Россия, Австрия.

У женщин лидером зачёта является Тириль Эскоф из Норвегии, второе место у итальянки Доротеи Вирер, третье у представительницы Швеции Ханны Эберг. Россиянка Светлана Миронова занимает 18-е место, Лариса Куклина – 23-е, Екатерина Юрлова-Перхт- 26-е, Ирина Старых – 45-е, Кристина Резцова – 47-е, Тамара Воронина – 58-е, Анастасия Поршнева – 77-е. В Кубке наций команды расположились следующим образом: Норвегия, Франция, Швеция, Германия, Россия.

Напомним, 22 января Сиб.фм опубликовал программу расписаний гонок шестого этапа в Поклюке.