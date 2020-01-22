Чемпионат мира по биатлону-2020: даты проведения и полная программа соревнований в Антхольце
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В этом году чемпионат мира по биатлону будет проходить с 13 по 23 февраля в итальянском городе Антхольце; Сиб.фм публикует полную программу соревнований.
В течение 10 дней небольшое горное селение Антхольц, расположенное в итальянских Альпах, станет столицей мирового биатлона. С 13 по 23 февраля здесь будет проходить чемпионат мира. На соревнования соберутся сильнейшие биатлонисты мира. Соревнования будут транслировать несколько каналов российского телевидения. Время начала гонок указано новосибирское.
13 февраля, четверг
14 февраля, пятница
15 февраля, суббота
16 февраля, воскресенье
18 февраля, вторник
19 февраля, среда
20 февраля, четверг
22 февраля, суббота
23 февраля, воскресенье
Гонки чемпионата мира по биатлону входят в зачёт Кубка мира. На данный этап в общем зачёте Кубка мира по биатлону 2019-2020 годов среди мужчин лидерство держат французы Мартен Фуркад и Кантен Фийон Майе. На третьем месте представитель Норвегии Йоханнес Бё. Россиянин Александр Логинов в общем зачёте занимает шестое место, Матвей Елисеев – 12-е, Евгений Гараничев – 33-е, Кирилл Стрельцов – 49-е, Эдуард Лаптев – 52-е, Дмитрий Малышко – 60-е, Антон Бабиков – 63-е. В Кубке наций команды расположились следующим образом: Франция, Норвегия, Германия, Россия, Австрия.
У женщин лидером зачёта является Тириль Эскоф из Норвегии, второе место у итальянки Доротеи Вирер, третье у представительницы Швеции Ханны Эберг. Россиянка Светлана Миронова занимает 18-е место, Лариса Куклина – 23-е, Екатерина Юрлова-Перхт- 26-е, Ирина Старых – 45-е, Кристина Резцова – 47-е, Тамара Воронина – 58-е, Анастасия Поршнева – 77-е. В Кубке наций команды расположились следующим образом: Норвегия, Франция, Швеция, Германия, Россия.
Напомним, 22 января Сиб.фм опубликовал программу расписаний гонок шестого этапа в Поклюке.
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