Что изменится в жизни россиян: какие нововведения появятся в феврале 2020 года
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Февраль 2020 года принесёт россиянам немало изменений: увеличится число регионов с «Дальневосточным гектаром», вырастет ежемесячная денежная выплата для пенсионеров; об этих и других изменениях в обзоре Сиб.фм.
Пенсионеры разбогатеют
С 1 февраля вырастет размер ежемесячной выплаты для льготников, получающих федеральные пособия. В результате индексации сумма увеличится на 3,8 %. Всего такие выплаты получают льготники 61 категории. Это инвалиды 1,2 и 3 групп, участники Великой Отечественной войны, ликвидаторы Чернобыльской аварии, Герои СССР и России и другие.
«Платон» подорожает
С 1 февраля изменится стоимость пробега автомобилей весом более 12 тонн. Вместо 2,04 рубля плата за пользование автодорогами составит 2,2 рубля за 1 километр. По мнению экспертов, повышение отразится на росте стоимости товаров и услуг.
Автоматы без кассовых чеков
С 1 февраля вендинговые автоматы перестанут выдавать кассовые чеки. Устройства, оснащённые дисплеем и специальным программным обеспечением, будут передавать информацию в электронном виде. Нужно будет только отсканировать QR-код при помощи смартфона.
Дальневосточный гектар
С 1 февраля увеличится число регионов, в которых можно получить «Дальневосточный гектар». В программу вошли два региона: Республика Бурятия и Забайкальский край. С 1 августа оформить заявку на свой гектар смогут не только дальневосточники, но и любой гражданин России.
Шенгенские визы
Со 2 февраля изменится порядок выдачи виз в страны Шенгенского соглашения. Так, до 80 евро увеличится консульский сбор. Правда, россияне по-прежнему будут платить всего 60 евро. Также увеличится срок подачи заявки – с 3 до 6 месяцев.
Напомним, с 1 января повысились пенсии для неработающих граждан и были отменены детские пособия.
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