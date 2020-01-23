День дурака, День шоколада и День всех влюблённых: новосибирская пенсионерка Валентина воровала алкоголь исключительно по именинам и праздникам

сегодня 16:33 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Пожилую жительницу Новосибирска осудили за кражу алкоголя из магазина; у неё удалось в нетрезвом состоянии вынести несколько бутылок водки.

Престарелая женщина из Новосибирска попалась на краже алкоголя из магазинов. Об этом Сиб.фм сообщила помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова. По данным следствия, 70-летняя Валентина Михайловна в течение почти полугода пыталась вынести из супермаркетов водку и коньяк.

Первый случай произошёл 14 февраля. Как сообщила на допросе пенсионерка, в День всех влюблённых она выпила. Когда захотелось ещё алкоголя, она поняла, что денег на новую бутылку у неё нет. Тогда она направилась в ближайший сетевой магазин «Ярче», взяла для видимости тележку и направилась к стеллажам с алкоголем.

Там нетрезвая бабушка одну за другой взяла пять пол-литровых бутылок водки, спокойно прошла мимо кассы и села на лавочку у магазина. Пропажу заметила кассир – та вышла и спросила, оплачен ли товар. Когда выяснилось, что Валентина Михайловна украла водку, бутылки просто вернули на место.

Следующий инцидент произошёл при похожих обстоятельствах спустя некоторое время – в так называемый День смеха, который отмечают 1 апреля. В этот раз бабушка направилась в магазин побольше. В «Ашане» на улице Курчатова пенсионерка отыскала нужный ей стеллаж с алкоголем и взяла литровую бутылку водки. Однако выпить и в этот раз не удалось – её остановил бдительный охранник магазина.

Третий случай произошёл 11 июля. Бабушка вновь пошла в «Ярче» – причём в тот же самый, где её уличили в краже в День святого Валентина. Однако в этот раз сибирячка пришла не за водкой – бабушка попыталась вынести из магазина коньяк. Стоит отметить, что именно в этот день празднуют День шоколада – возможно, как раз к нему бабуля и решила подобрать напиток. Но и в этот раз у неё не получилось довести замысел до конца – её поймала за руку сотрудник магазина.

На суде пожилая любительница выпить признала свою вину. Бабушке удалось избежать строгого наказания – ей назначили 10 тысяч рублей штрафа за несколько эпизодов мелкого хищения чужого имущества.

Напомним, в декабре новосибирец украл коньяк за 42 тысячи рублей.