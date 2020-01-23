Депутаты Заксобрания поддержат присвоение Новосибирску звания «Город трудовой доблести»

сегодня 13:34 Поделиться

Фото Законодательного собрания Новосибирской области

Региональное отделение партии «Единая Россия» обратилось в Законодательное собрание Новосибирской области с предложением о рассмотрении на сессии Заксобрания инициативы о присвоении Новосибирску почётного звания «Город трудовой доблести».

Первый заместитель секретаря Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров в письме к председателю Законодательного собрания Андрею Шимкиву предложил внести в повестку сессии регионального парламента вопрос о присвоении Новосибирску почётного звания «Город трудовой доблести».

Новосибирская область внесла неоценимый вклад в завоевание Победы в Великой Отечественной войне не только на передовой, но и в тылу, подчёркнуто в обращении. В годы войны Новосибирск стал крупнейшим центром оборонной промышленности. В период с 1941 по 1945 годы в Новосибирске для работы в оборонной промышленности мобилизовано 126 711 человек. В первые военные месяцы в Новосибирскую область перебросили оборудование и кадры 34 оборонных заводов, четырёх НИИ, восьми строительных и монтажных трестов, проектных организаций. Новосибирск предоставил эвакуированным заводам производственные площади, обеспечил приезжих жильём, питанием, одеждой. Уже в конце 1941 года многие предприятия, что называется, «с колёс» отгрузили фронту первую продукцию.

«Новосибирское региональное отделение партии "Единая Россия" обращается к Вам с инициативой о присвоении городу Новосибирску почётного звания "Город трудовой доблести", – говорится в обращении к спикеру регионального парламента. – В связи с рассмотрением Федеральным собранием Российской Федерации проекта федерального закона № 861560-7 "О почётном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести" прошу Вас внести в повестку ближайшей сессии Законодательного собрания Новосибирской области вопрос о поддержке инициативы Новосибирского регионального отделения партии "Единая Россия"».

Комментируя полученное обращение, председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив напомнил, что законопроект о городах трудовой доблести внесён в Государственную думу президентом нашей страны.

«Сейчас наши коллеги в Государственной думе готовятся к его принятию во втором чтении, а мы в Законодательном собрании уже получили предложение от регионального отделения партии "Единая Россия" внести вопрос о присвоении Новосибирску звания "Город трудовой доблести" в повестку ближайшей сессии, – отметил Андрей Шимкив. – Могу совершенно точно гарантировать – и в повестку вопрос будет внесён, и поддержан будет всеми фракциями единогласно. Уверен, не только мои коллеги-депутаты, но и все новосибирцы, от мала до велика, поддержат идею присвоения такого звания родному городу. Новосибирск заслужил его своим трудовым героизмом, обеспечивая армию хлебом, снарядами, самолётами, обмундированием... Об этом знает в Новосибирске каждый житель, и будут знать многие поколения наперёд, живя в городе Новосибирске, – "Городе трудовой доблести"».

Со спикером регионального парламента солидарны депутаты.

«Не представляю, что сможет найтись хоть один человек, который не поддержит это решение, кто бы высказался против подвига своих отцов и дедов, – считает Валентин Сичкарёв. – Все необходимые процедурные вопросы необходимо решать очень быстро, чтобы Новосибирск получил это почётное звание к 9 мая. И мы бы поздравляли ветеранов с юбилеем Победы, смогли бы поздравить их и с этим почётным званием: это заслуга всех ветеранов».

«В Законодательном собрании партия "Единая Россия" имеет абсолютное большинство, и я думаю, что вообще никаких вопросов не возникает в том, чтобы поддержать обращение. Народ пахал, пахали все! – подчеркнул депутат регионального парламента Николай Мочалин. – И я, конечно, только "За". Полагаю, что предложение пройдёт "На ура!"».

«Думаю, голосование будет единогласным, – уверен депутат регионального парламента Дмитрий Козловский. – И не важно, в какой фракции состоит депутат. Законодательное собрание единогласно поддержит эту инициативу. Потому что у каждого из нас есть родители, есть бабушки и дедушки, которые работали во время Великой Отечественной войны, не жалея себя, в три смены, и дети работали и голодали, поэтому, благодаря трудовой доблести наших родителей и дедов, как раз и была достигнута эта Великая Победа».

Напомним, 23 января на 50-й сессии Законодательного собрания депутаты единогласно приняли отчёт Андрея Травникова о работе правительства в 2019 году.