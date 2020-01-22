Девушка из Новосибирска участвует в шоу «Последний герой»

сегодня 09:58 Поделиться

Фото ТВ-3

Жительница Новосибирска примет участие в популярном шоу на ТНТ «Последний герой»; ей придётся выживать на протяжении 39 дней в экстремальных условиях.

Девушка из Новосибирска стала участницей известного шоу на телеканале ТНТ «Последний герой». Сибирячка Наталья Филлипова узнала о проекте случайно – из рекламы по телевизору. Сейчас девушка попала в команду телезрителей.

«Принять участие в проекте было скорее спонтанным решением. Безусловно, мне очень нравился "Последний герой". И, смотря предыдущие сезоны, конечно, я мечтала о том, что неплохо было бы очутиться там, на острове. Но цели такой я себе не ставила. Когда проект возродил канал ТВ-3, я дни считала до его премьеры. И вот однажды я увидела рекламу о том, что объявляется кастинг для телезрителей, да ещё и в моём городе... Сомнений не было никаких!» – объясняет Наталья.

По словам девушки, участие в «Последнем герое» позволит ей узнать, на что она способна и где заканчивается её зона комфорта.

«Проект меня этим и привлекает, что даёт возможность понять, кто ты и что из себя представляешь. Потому что в обычной, комфортной жизни какие-то качества человека могут дремать. А иные качества могут находиться в некотором трансформированном состоянии, истинное лицо которых можно увидеть только в экстремальной ситуации», – продолжает девушка.

Новый сезон «Последнего героя» стартует 8 февраля. Теперь звёздам проекта будут противостоять обычные телезрители, которые прошли отбор. Участников отбирали из более чем 4000 претендентов со всей России. По сюжету участники должны будут провести 39 дней без привычных современному человеку удобств. У них не будет сотовой связи, кроватей, зеркал и даже расчёсок.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в проекте «Последний герой» может принять участие парень из Новосибирска.