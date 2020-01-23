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«До – 35»: Новосибирцам пообещали трескучие морозы

сегодня 20:34

фото pixabay.com

МЧС предупредило новосибирцев о лютых морозах до конца недели; ночами будет значительно холоднее.

ГУ МЧС по Новосибирской области предупредило жителей региона о существенном похолодании. Местами по области ожидается снижение температуры до – 35 градусов Цельсия.

При этом, даже в особенно морозные дни, сохранятся снегопады и сильный ветер. На дорогах будет скользко, возможно возникновение снежных накатов и заносов. В МЧС не исключают возможности закрытия трасс.

Специалисты прогнозируют увеличение количества пожаров из-за неправильной эксплуатации и устройства отопительных печей.

В МЧС напомнили, что при неблагоприятных погодных условиях не стоит затевать длительных поездок, а также воздержаться от выхода лёд.

При любой чрезвычайной ситуации звоните на единый номер пожарных и спасателей – 101 (набор осуществляется с мобильного и со стационарного телефонов) или на номер 112 – единый номер вызовы экстренных оперативных служб.

Напомним, 23 января МЧС рекомендовала новосибирцам не выезжать на трассы из-за сложных погодных условий.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

мороз
снег
МЧС
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