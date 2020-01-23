Экс-главный следователь Новосибирска судится с МВД из-за увольнения

сегодня 20:51 Поделиться

фото из архива сиб.фм

Бывший начальник главного следственного управления по Новосибирской области обратился в суд; он считает, что его уволили незаконно.

Бывший главный следователь Новосибирска Андрей Неупокоев подал иск в суд. Он считает неправомочным своё увольнение из органов МВД. Информация об этом появилась на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

«Категория дела — о признании недействительным заключения служебной проверки, дисциплинарных взысканий, результатов аттестации, результатов конкурса на замещение должности государственной (муниципальной) службы», — говорится на сайте.

В суд дело поступило 26 сентября. Первое заседание пройдёт в Замоскворецком районном суде 30 января.

Напомним, Андрея Неупокоева от занимаемой должности отстранил президент России.