Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус из Китая
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН
Отключение тепла

Лента новостей

Экс-главный следователь Новосибирска судится с МВД из-за увольнения

сегодня 20:51

фото из архива сиб.фм

Бывший начальник главного следственного управления по Новосибирской области обратился в суд; он считает, что его уволили незаконно.

Бывший главный следователь Новосибирска Андрей Неупокоев подал иск в суд. Он считает неправомочным своё увольнение из органов МВД. Информация об этом появилась на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

«Категория дела — о признании недействительным заключения служебной проверки, дисциплинарных взысканий, результатов аттестации, результатов конкурса на замещение должности государственной (муниципальной) службы», — говорится на сайте.

В суд дело поступило 26 сентября. Первое заседание пройдёт в Замоскворецком районном суде 30 января.

Напомним, Андрея Неупокоева от занимаемой должности отстранил президент России.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

увольнение
МВД
отставка
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

633570
Пособие на ребёнка от трёх до семи лет: Путин объяснил, как получить выплаты
185209
Масленица: когда будем праздновать в 2020 году
178180
Население России пошло на убыль
177873
Дети не были в креслах: подробности смертельного ДТП под Новосибирском
174890
Опекунша истязала детей: органы опеки на жалобы не реагировали
162201
Школьники с битами повредили иномарку и «вынесли» крупный ТЦ в Новосибирске
133373
Пособие на ребёнка, страшный коронавирус и «Некрополь» в огне – Итоги недели Сиб.фм