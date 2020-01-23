Эксперты сказали, когда коронавирус из Китая может добраться до России

сегодня 09:25 Поделиться

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Названы сроки возможного прихода коронавируса в России; медики объяснили высокий риск заболеваемости высокой активностью миграции населения между Китаем и другими странами.

Ориентировочно в середине февраля коронавирус из Китая может добраться до России. Такой прогноз дал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов. Его слова приводит издание «Лента.ру» со ссылкой на «Фармацевтический вестник».

По мнению учёного, риск появления коронавируса в России довольно высокий, что обусловлено простым способом распространения инфекции – она передаётся воздушно-капельным путём, – а также выявлением новых случаев заражения в китайских провинциях, граничащих с российскими регионами.

«К тому мы же наблюдаем высокую активность миграции населения между Россией и Китаем», – подчеркнул Чуланов.

В настоящее время число погибших от коронавируса превысило 130 человек. Инфекция выявлена более чем у пяти тысяч человек.

Напомним, сегодня, 29 января, новосибирские медики расскажут, как обезопасить себя от заражения.