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Элджея требуют не пускать с концертами в Новосибирск

сегодня 17:44

фото со страницы Элджея в соцсети «ВКонтакте»

В прокуратуру обратился новосибирский депутат; коммунист требует отмены концерта, запланированного на 8 марта.

Концерт выходца из Новосибирска рэпера Элджея в родном городе оказался под угрозой срыва.

Депутат новосибирского горсовета от партии КПРФ Сергей Сухоруков обратился в областную прокуратуру с просьбой принять меры и отменить концерт Элджея, который должен пройти в «Экспоцентре» 8 марта.

Как сообщил Сиб.фм источник в областной прокуратуре, в заявлении Сухорукова сказано, что он просит проверить тексты исполнителя на соответствие нормам морали и законодательства Российской Федерации.

По мнению Сергея Сухорукова, в текстах Элджея открыто пропагандируются наркомания, алкоголизм, суицидальное поведение, распущенность и жестокость. К тому же в текстах используется нецензурная лексика.

Если прокуратура найдёт описанные нарушения, концерт будет отменён.

По данным сайта nsk.kassir.ru, цена билетов на концерт Элджея в Новосибирске варьируется от 1300 рублей за место на танцполе до 4000 рублей за VIP-столом. В последней категории остался один билет.

Больше всего свободных мест на VIP трибуне – 368. Цена билетов в этом сегменте 3-3,5 тысячи рублей.

Напомним, в ноябре 2019 года ФАС оштрафовала Элджея за рекламные плакаты.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

прокуратура
концерт
Элджей
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