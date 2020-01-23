Электронная сигарета выбила зубы подростку

сегодня 07:17 Поделиться

фото pixabay.com

У молодого человека совсем не осталось зубов; его доставили в отделение челюстно-лицевой хирургии.

У 16-летнего жителя Саратовской области во рту взорвалась электронная сигарета. Молодой человек лишился всех зубов. Повреждено лицо. Юношу доставили в отделение челюстно-лицевой хирургии. Об этом сообщает «РИА Новости».

"По предварительным данным, пока парень курил, взорвалась электронная сигарета, у него совсем не осталось зубов, повреждено лицо. В больницу в городе Аткарске мальчика привез отец, после чего он был направлен в Саратов в отделение челюстно-лицевой хирургии", — сказал собеседник агентства.

В больницу парня доставил отец. Хирурги Аткарской районной больницы провели диагностику и направили курильщика на дальнейшее лечение в областной центр.

Напомним, 17 декабря стало известно, что в маршрутке под Новосибирском незаконно торгуют сигаретами.