«Это просто филиал ада»: сибирячки возмутились происходящим в гинекологическом отделении больницы Новосибирска

сегодня 10:24 Поделиться

Фото из паблика revizor.nsk в Instagram.

Жительница Новосибирска пожаловалась с соцсетях на жуткие условия в местной больнице; в стационаре кормят горькими яйцами, а по стенам бегают тараканы.

Беременная сибирячка пришла в ужас от качества лечения и условий содержания пациентов в гинекологическом отделении городской клинической больницы № 11. Женщина сделала снимки трупов тараканов и обшарпанных матрасов в палатах. Немало претензий у неё к назначениям врача, а также меню в местной столовой. Своими впечатлениями от стационара для будущих матерей жительница Новосибирска рассказала в паблике revizor.nsk в Instagram.

«Палата, в которой я лежала, находилась напортив операционной. Женщины так кричали от боли, что я сидела в шоке. После операции их всех почти привезли к нам в палату. Тут же делают следующую операцию, двери операционной полностью открыты: смотри, кто хочет», – написала пациентка, доставленная 20 января в больницу на скорой с жалобами на боли внизу живота.

По словам пациентки, её удивило и отношение медиков, которые на вопрос о схеме приёма назначенного препарата ответили «можешь жрать, сколько хочешь».

«Кормят чем попало. Яйца горькие. Сегодня на ужин дали перловку и холодный кусок рыбы, который у меня благополучно вышел путём рвоты», – написала беременная.

Автора поста поддержали десятки других сибирячек (далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. Сиб.фм).

«Я там лежала в 2019-м. Лежала на сохранении. Там курят на лестнице», – написала в комментариях к публикации Александра.

«Там не сохраняют, там только калечат. Лежат в палате и те, кто после операции, и кто на аборт, и тут же на сохранении... А ещё у одной девочки швы разошлись после операции, так ей зашивала врач прям в палате, наживут. И говорила — а чего вы хотите, нитки-то нам китайские дают», – поделилась Ирина.

«Тоже туда попала с кровотечением...сказали — ну хочешь, сделаем выскабливание, посмотрим, живой или нет», – присоединилась к обсуждению сибирячка с ником Мисс Крис.

Другая девушка-комментатор рассказала, что лежала в этом отделении трижды.

«Это просто филиал ада. Об отношении персонала вообще молчу, пошлют тебя так, что забудешь, как обратно вернуться», – написала она.

«Да, это ад на земли, беги оттуда. Потеряла я свою беременность после их сохранения», – посоветовала автору поста Катрин.

Многие сибирячки советуют автору публикации как можно скорее обратиться в минздрав и Роспотребнадзор Новосибирской области.

Сиб.фм также направит запрос в областное министерство здравоохранения с просьбой прокомментировать ситуацию в стационаре.

Напомним, в октябре 2019 года пациенты обсуждали состояние больницы в Пашино.