Из-за коронавируса спрос на авиабилеты из Китая в Новосибирск за неделю вырос в три раза

сегодня 10:51 Поделиться

Фото с сайта airlines-inform.ru

Смертельный вирус повлиял на продажи авиабилетов из китайских городов в Новосибирск; в обратном направлении наблюдается падение спроса в два раза.

Спрос на авиабилеты из китайских городов Пекина, Гонконга, Урумчи и Харбина в Новосибирск за последнюю неделю вырос в три раза. Об этом рассказали аналитики портала по продажи авиабилетов aviasales.ru.

При этом количество желающих приобрести билеты из Новосибирска в Китай снизилось в два раза. Спрос на проездные документы в КНР в январе снизился на 57 % по отношению к декабрю прошлого года. Аналитики отметили, что из-за вспышки эпидемии коронавируса ранее популярное направление – Китай, занимавшее четвёртую позицию, опустилось на 19-ю строчку.

В тоже время из Китая в Россию временно приостановлен приём организованных групп туристов. Об этом сообщал Сиб.фм накануне. Кроме того, две авиакомпании отменили авиарейсы на Хайнань.

Напомним, 29 января Сиб.фм рассказал, как уберечь себя от коронавируса.