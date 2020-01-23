Из-за коронавируса спрос на авиабилеты из Китая в Новосибирск за неделю вырос в три раза
Фото с сайта airlines-inform.ru
Смертельный вирус повлиял на продажи авиабилетов из китайских городов в Новосибирск; в обратном направлении наблюдается падение спроса в два раза.
Спрос на авиабилеты из китайских городов Пекина, Гонконга, Урумчи и Харбина в Новосибирск за последнюю неделю вырос в три раза. Об этом рассказали аналитики портала по продажи авиабилетов aviasales.ru.
При этом количество желающих приобрести билеты из Новосибирска в Китай снизилось в два раза. Спрос на проездные документы в КНР в январе снизился на 57 % по отношению к декабрю прошлого года. Аналитики отметили, что из-за вспышки эпидемии коронавируса ранее популярное направление – Китай, занимавшее четвёртую позицию, опустилось на 19-ю строчку.
В тоже время из Китая в Россию временно приостановлен приём организованных групп туристов. Об этом сообщал Сиб.фм накануне. Кроме того, две авиакомпании отменили авиарейсы на Хайнань.
Напомним, 29 января Сиб.фм рассказал, как уберечь себя от коронавируса.
Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают