Как убирают новосибирский снег в режиме ЧС

сегодня 07:43 Поделиться

фото Сиб.фм

За сутки с улиц города вывезли более 17 тысяч кубометров снега; в городе введён режим ЧС из-за снегопадов.

В мэрии Новосибирска рассказали, как убирают снег в режиме введённой в городе чрезвычайной ситуации.

За стуки с улиц было вывезено более 17 тысяч кубометров снега. В дневную смену на дорогах работали 191 снегоуборщик и автомобили для вывоза. В ночную их количество увеличивают. Дополнительно на уборку улиц привлекли 68 самосвалов.

На проезжую часть ежедневно высыпают до 600 тонн отсева дробления горных пород, а также выливают до 20 тонн «Бионорда», чтобы бороться с гололедицей.

Напомним, из-за большого количества выпавшего снега 27 января в Новосибирске объявили чрезвычайную ситуацию.