Крыша рухнула под тяжестью снега в Новосибирске
Из-за скопившегося на крыше здания снега, рухнула крыша в пятиэтажном доме; никто не пострадал.
В Новосибирске сегодня, 29 января, рухнула крыша пятиэтажного жилого дома на улице Народная, в Новосибирске.
Как сообщил Сиб.фм информированный источник в МЧС, на место обрушения уже прибыли спасатели.
«По предварительным данным, обрушение произошло в результате сильного давления снега на кровельную систему», — сообщил источник.
Несколько листов кровельного металла не выдержали тяжести снежной шапки и провалились в чердачное помещение. На месте работают сотрудники управляющей компании, которые разбирают завалы.
По предварительным данным никто из жильцов дома не пострадал.
Дом был построен в 1959 году. По информации информированного источника Сиб.фм, несколько лет назад на кровле велись ремонтные работы.
Напомним, в декабре под Новосибирском рухнул потолок отремонтированного Дома культуры.
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