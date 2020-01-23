Крыша рухнула под тяжестью снега в Новосибирске

сегодня 21:12 Поделиться

Из-за скопившегося на крыше здания снега, рухнула крыша в пятиэтажном доме; никто не пострадал.

В Новосибирске сегодня, 29 января, рухнула крыша пятиэтажного жилого дома на улице Народная, в Новосибирске.

Как сообщил Сиб.фм информированный источник в МЧС, на место обрушения уже прибыли спасатели.

«По предварительным данным, обрушение произошло в результате сильного давления снега на кровельную систему», — сообщил источник.

Несколько листов кровельного металла не выдержали тяжести снежной шапки и провалились в чердачное помещение. На месте работают сотрудники управляющей компании, которые разбирают завалы.

По предварительным данным никто из жильцов дома не пострадал.

Дом был построен в 1959 году. По информации информированного источника Сиб.фм, несколько лет назад на кровле велись ремонтные работы.

Напомним, в декабре под Новосибирском рухнул потолок отремонтированного Дома культуры.