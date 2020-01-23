Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус из Китая
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН
Отключение тепла

Лента новостей

Крыша рухнула под тяжестью снега в Новосибирске

сегодня 21:12

Из-за скопившегося на крыше здания снега, рухнула крыша в пятиэтажном доме; никто не пострадал.

В Новосибирске сегодня, 29 января, рухнула крыша пятиэтажного жилого дома на улице Народная, в Новосибирске.

Как сообщил Сиб.фм информированный источник в МЧС, на место обрушения уже прибыли спасатели.

«По предварительным данным, обрушение произошло в результате сильного давления снега на кровельную систему», — сообщил источник.

Несколько листов кровельного металла не выдержали тяжести снежной шапки и провалились в чердачное помещение. На месте работают сотрудники управляющей компании, которые разбирают завалы.

По предварительным данным никто из жильцов дома не пострадал.

Дом был построен в 1959 году. По информации информированного источника Сиб.фм, несколько лет назад на кровле велись ремонтные работы.

Напомним, в декабре под Новосибирском рухнул потолок отремонтированного Дома культуры.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Обрушение
крыша
снег
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

633570
Пособие на ребёнка от трёх до семи лет: Путин объяснил, как получить выплаты
185209
Масленица: когда будем праздновать в 2020 году
178180
Население России пошло на убыль
177873
Дети не были в креслах: подробности смертельного ДТП под Новосибирском
174890
Опекунша истязала детей: органы опеки на жалобы не реагировали
162201
Школьники с битами повредили иномарку и «вынесли» крупный ТЦ в Новосибирске
133373
Пособие на ребёнка, страшный коронавирус и «Некрополь» в огне – Итоги недели Сиб.фм