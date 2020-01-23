Лайфхак дня: как научиться рано вставать

сегодня 06:42 Поделиться

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Научиться вставать с первыми лучами солнца — мечта любого человека, которому не хватает 24 часов в сутках; рассказываем, как обзавестись полезной привычкой без вреда для здоровья.

Раньше встать почти всегда означает больше успеть, и в современном мире такая задача стоит перед многими. О том, как просыпаться без будильника и ненависти к окружающим, — сегодняшний редакционный лайфхак.

Чтобы утреннее пробуждение проходило комфортнее, нужна внутренняя готовность и понимание, для чего вам вообще это нужно? Бесцельные подвиги редко даются легко, поэтому сформулируйте задачу — вы просыпаетесь рано, чтобы сходить в спортзал, почитать любимую книгу или сделать маску для лица. Приготовить вкусный ужин и выполнить упражнения из йоги — тоже прекрасная мотивация.

Вторая рекомендация — не стоит резко превращаться из совы в жаворонка. Если вы всегда поднимались в 8:00, пробуждение в 5:00 может спровоцировать стресс для организма. В утро лучше "уходить" постепенно, с каждым днём ставя будильник на всё более ранее время.

Другой немаловажный совет — приучить себя раньше ложиться в постель. Потому что если засыпать в 2 часа ночи и просыпаться в 5 утра, то ни к чему хорошему такие эксперименты не приведут. Апатия и упадок сил вам обеспечены.

Сделайте из засыпания и пробуждения настоящий ритуал. Пусть чтение любимой книги перед сном станет приятной традицией, а кофе с любимым пирожным обязательно присутствует на вашем столе с утра. Так вам будет гораздо приятнее отправляться в спальню и выходить из неё.

И, наконец, заключительный совет — не ставьте на мелодию будильника энергичную музыку. Такой сигнал вы, конечно, не пропустите мимо ушей, но для "доброго утра" он не подходит. Пробуждение должно ассоциироваться с приятными, мягкими звуками.

Отличного четверга вам!

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