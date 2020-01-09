Молоко из пипетки: детёныша усатой самки тамарина забрали на искусственное вскармливание в зоопарке Новосибирска
Фото Владимира Шадрина из группы Новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте»
Самка императорского тамарина стала мамой в зоопарке Новосибирска; одного из трёх новорождённых малышей забрали ветеринары, чтобы помочь выкормить детёныша.
В семье императорских тамаринов – прибавление: на свет появились сразу трое детёнышей, хотя обычно самки рождают не больше двух питомцев. Об этом сообщается на странице «Новосибирский зоопарк» в социальной сети «ВКонтакте».
«Как и все представители семейства игрунковых, императорские тамарины – замечательные родители. Но трое малышей – это всё-таки большая нагрузка, и выкормить всех трудно», – объяснили в зоопарке.
Именно поэтому ветеринарные врачи приняли решение забрать одного малыша на искусственное вскармливание, в то время как родители заняты заботами о двух малышах.
«Мать кормит их каждые два часа. Всё остальное время малышей носит на себе отец», – говорится в паблике.
Специалисты заверили, что малыш, которого выкармливают искусственно, не отстаёт в росте и развитии от других детёнышей. Его кормят специальной смесью из пипетки. Когда он подрастёт, его вернут в семейную группу.
Императорские тамарины знамениты своими белыми «усами». В Новосибирском зоопарке они содержатся с 2016 года.
Напомним, в январе в семействе дикобразов в Новосибирском зоопарке родилась двойня.
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