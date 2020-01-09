Молоко из пипетки: детёныша усатой самки тамарина забрали на искусственное вскармливание в зоопарке Новосибирска

сегодня 11:36 Поделиться

Фото Владимира Шадрина из группы Новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте»

Самка императорского тамарина стала мамой в зоопарке Новосибирска; одного из трёх новорождённых малышей забрали ветеринары, чтобы помочь выкормить детёныша.

В семье императорских тамаринов – прибавление: на свет появились сразу трое детёнышей, хотя обычно самки рождают не больше двух питомцев. Об этом сообщается на странице «Новосибирский зоопарк» в социальной сети «ВКонтакте».

«Как и все представители семейства игрунковых, императорские тамарины – замечательные родители. Но трое малышей – это всё-таки большая нагрузка, и выкормить всех трудно», – объяснили в зоопарке.

Именно поэтому ветеринарные врачи приняли решение забрать одного малыша на искусственное вскармливание, в то время как родители заняты заботами о двух малышах.

«Мать кормит их каждые два часа. Всё остальное время малышей носит на себе отец», – говорится в паблике.

Специалисты заверили, что малыш, которого выкармливают искусственно, не отстаёт в росте и развитии от других детёнышей. Его кормят специальной смесью из пипетки. Когда он подрастёт, его вернут в семейную группу.

Императорские тамарины знамениты своими белыми «усами». В Новосибирском зоопарке они содержатся с 2016 года.

Напомним, в январе в семействе дикобразов в Новосибирском зоопарке родилась двойня.