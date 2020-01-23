Натуральная кожа и тропическая древесина: чиновники мэрии Бердска потратятся на обновление интерьера

сегодня 16:58 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Предполагается замена мебели в кабинетах чиновников мэрии Бердска; высшему звену купят кожаные кресла и столы из ценных пород древесины, чиновникам пониже сойдёт и сосна.

В Бердске утвердили перечень товаров и услуг, которые будут закуплены в этом году мэрией и подведомственными муниципальными учреждениями и предприятиями. Об этом сообщает издание «Курьер.Среда.Бердск».

Для нужд мэрии, в частности, предполагается приобрести автомобиль для первого вице-мэра. Это должно быть транспортное средство мощностью не менее 150 лошадиных сил с кожаным салоном, аудиосистемой, подушками безопасности и так далее. Потратить на эту покупку мэрия готова 1,5 миллиона рублей.

Также городские власти намерены обновить интерьеры кабинетов мэрии. Для этого будет закуплена мебель – сиденья и столы. Для высшего эшелона кресла предпочтительны из натуральной кожи, а столы из массива древесины ценных пород: твердолиственных или тропических.

Для чиновников пониже рангом сиденья будут из искусственной кожи, меха или замши, а для старшей и младшей группы подойдёт обивка из ткани или нетканых материалов. Столы предполагаются сосновые.

По распоряжению главы города заявка должна быть размещена в единой информационной системе закупок в течение 7 дней.

Напомним, в сентябре 2019 года новосибирский фонд ЖКХ передумал покупать «Камри» за 2 миллиона рублей.