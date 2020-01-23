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Неисправный самолёт S7 экстренно сел в Новосибирске: прокуратура начала проверку

сегодня 09:46

Фото с сайта jetphotos.com

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту экстренной посадки самолёта в аэропорту Толмачёво; на борту находились пять членов экипажа и 77 пассажиров.

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту экстренной посадки самолёта Embraer 170 авиакомпании «Сибирь», выполнявшего рейс до Екатеринбурга. Об этом сообщает сайт Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как ранее сообщал Сиб.фм, авиалайнер, выполняющий рейс S7-5017 Новосибирск – Екатеринбург, развернулся в районе города Каргата и вернулся в Толмачёво.

«На борту воздушного судна находилось пять членов экипажа и 77 пассажиров. После выработки топлива самолёт благополучно приземлился в аэропорту Толмачёво», – рассказали Сиб.фм в Новосибирской транспортной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

В 18:00 пассажиры улетели из Новосибирска в Екатеринбург на другом самолёте.

Напомним, 25 января самолёт авиакомпании S7 Новосибирск – Камрань вернулся в Толмачёво.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Толмачёво
S7
Новосибирск
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