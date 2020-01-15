Невероятные красоты Камчатки снял с необычных ракурсов новосибирский руфер

сегодня 18:14 Поделиться

скриншот и видео Вадима Махорова

Новосибирский руфер передал атмосферу полуострова; сибирякам он пожелал обязательно побывать на Камчатке.

Известный новосибирский руфер Вадим Махоров создал очередной ролик о своих путешествиях. На этот раз героем видео стал полуостров Камчатка. Ролик появился сегодня, 29 января, на видеохостинге YouTube.

«Моя осенняя поездка на Камчатку была очень удачна на хорошие кадры. В этом видео я постарался передать атмосферу полуострова с его разнообразием животного мира, рельефа, вулканов. Побывайте в тех местах, в которых побывал я, ведь многие из них уникальны», — написал Вадим Махоров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщил автор видео, в главных ролях его фильма снялись самый северный вулкан Камчатки Шивелуч, Ключевская сопка, вулкана Авачинский, Корякский, Мутновский. В кадр также попали Тихий океан и Охотское море с их обитателями – сивучами и косатками.

Следующее путешествие на Камчатку Вадим Махоров планирует летом 2020 года и зовёт новосибирцев присоединиться к нему.

Напомним, в январе видео Вадима Махорова о 40-градусных морозах в Красноярском крае побило рекорды на YouTube.