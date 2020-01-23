Новосибирск, события 30 января: итоги года Центрального района и старинное искусство

сегодня 06:01 Поделиться

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В Новосибирске продолжается трудовая неделя; самые интересные события среды — в подборке Сиб.фм.

Большие вызовы

Новосибирская область станет площадкой проведения зимней школы "Большие вызовы. Преодоление научно-технологических барьеров" в рамках образовательной программы Всероссийской студенческой олимпиады "Я – профессионал". Зимнюю школу проведет Новосибирский государственный университет.

Всего заявки на участие в зимней школе подали более 345 студентов из 112 вузов страны. Студенты представляют 47 регионов страны.



Зимняя школа "Большие вызовы. Преодоление научно-технологических барьеров" пройдет с 30 января по 3 февраля на базе кампуса Новосибирского государственного университета.

"Новосибирский государственный университет во второй раз проводит зимнюю школу в рамках олимпиады "Я – профессионал". Основная цель этой образовательной активности – познакомить будущих ученых и исследователей с новыми достижениями в области химии, физике, биоинженерии и других фундаментальных наук.

Выставка шедевров

Выставка "Золотой век. Шедевры западноевропейской гравюры XVIII – XIX веков" представляет впервые в России одну из самых масштабных ретроспектив лучших образцов западноевропейской гравюры XVIII – XIX веков. Более 140 подлинных гравюр из частных собраний Великобритании, Германии, США, Италии, Голландии и Австралии демонстрируют не только исключительный талант известных художников, но и мастерство граверов.

Выставка объединяет гравюры работ Альбрехта Дюрера, Паоло Веронезе, Рафаэля, Питера Пауля Рубенса, Рембрандта, Бернара Пикара и других выдающихся художников. Подобные работы находятся в собраниях крупнейших музеев мира – Национальном государственном музее Нидерландов, Британском музее, Гравюрном кабинете Государственного художественного собрания Дрездена.

Открытие: 30 января в 18:30

Красный проспект, 23 (второй этаж)

Итоги

В Центральном округе по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города состоится собрание, на котором будут подведены итоги работы администрации в 2019 году и обозначены основные задачи на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Участие в отчетном мероприятии примет мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Основные итоги социально-экономического развития района подведет глава администрации Центрального округа Сергей Канунников. С отчетными докладами также выступят: директор Комплексного центра социального обслуживания населения Центрального округа Наталья Хомлянская, заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по Новосибирскому территориальному управлению Евгений Дербилов, генеральный директор ЗАО УК «Спас-дом» Евгений Малай.

Собрание по подведению итогов состоится в камерном зале Новосибирской государственной филармонии (Красный проспект, 32). Начало – в 14-00.

Вопросы здравоохранения

Заседание коллегии проведет первый заместитель Губернатора Юрий Петухов. Об основных итогах работы регионального минздрава в 2019 году и задачах на 2020 год расскажет министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Также среди тем обсуждения – деятельность педиатрической службы, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями и другие актуальные вопросы.

Мероприятие состоится в большом зале Правительства Новосибирской области (Красный проспект, 18, 2-й этаж). Начало в 10.00.