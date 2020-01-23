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Новосибирск ждёт резкое похолодание

сегодня 12:44

фото с сайта pixabay.com

Снижение температуры до -29 градусов и метели придут в Новосибирск уже завтра; местных жителей, особенно рыбаков, попросили сократить время пребывания на улице.

Власти Новосибирска предупредили горожан о резком ухудшении погоды в ближайшие дни. Сообщение о грядущем похолодании распространила мэрия сибирской столицы со ссылкой на Западно-Сибирское УГМС.

Холодать в городе начнёт уже сегодня – в течение дня ожидается понижение температуры с -4 до -17 °С , ветер будет дуть северо-западный 6-11 метров в секунду.

30 января ночью ожидается похолодание до -22..-24 °С, в пригороде до -29 °С, днём температура составит -20..-22 °С. Ожидается также небольшой снег, на дорогах – гололедица, ветер 4-9 метров в секунду.

31 января: температура ночью -24..-26 °С, в пригороде до -30 °С, днём -19..-21 °С.

В связи с ухудшением погоды департамент по чрезвычайным ситуациям мэрии попросил рыбаков воздержаться от выхода на лёд в ближайшие дни.

«Из-за большого количества выпавшего снега на льду реки могут оказаться незамеченными промоины, участки с тонким или сломанным льдом», – напомнили спасатели.

В случае возникновения ЧП новосибирцы могут позвонить по телефонам 112, 231-06-49.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что снегопад в Новосибирске продлится до 2 февраля.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Новосибирск
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