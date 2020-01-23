«Паника из-за коронавируса в Новосибирске – преждевременна»: специалисты рассказали о готовности региона противостоять инфекции
Фото Сиб.фм
Новосибирцам не стоит паниковать из-за коронавирусной угрозы; медики рассказали, как обезопасить себя от инфекции.
Все необходимые меры для защиты населения России от проникновения на территорию коронавируса приняты в Новосибирской области. Об этом в ходе пресс-конференции заявила главный инфекционист региона, главврач Городской инфекционной клинической больницы N1 Лариса Позднякова.
По её словам, в регионе усилен санитарный контроль.
«В частности, в аэропорту Толмачёво всем пассажирам измеряют температуру тела тепловизорами и термометрами», – уточнила специалист.
Позднякова отметила, что на сегодняшней день проверен уже 61 рейс КНР, обследованы 9 тысяч пассажиров.
«Заболевших среди них нет», – подчеркнула инфекционист.
Лариса Позднякова добавила, что те беспрецедентные меры безопасности, которые приняты в России и в КНР «должны вселять оптимизм».
Ещё один участник пресс-конференции, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов, посоветовал жителям сохранять хладнокровие.
«Помните, что стресс ослабляет организм человека. Поэтому, наоборот, полезнее быть спокойным», – отметил специалист.
Напомним, сегодня Сиб.фм вёл прямую трансляцию с пресс-конференции о готовности Новосибирской области противостоять распространению инфекции.
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