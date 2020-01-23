«Паника из-за коронавируса в Новосибирске – преждевременна»: специалисты рассказали о готовности региона противостоять инфекции

сегодня 15:20 Поделиться

Фото Сиб.фм

Новосибирцам не стоит паниковать из-за коронавирусной угрозы; медики рассказали, как обезопасить себя от инфекции.

Все необходимые меры для защиты населения России от проникновения на территорию коронавируса приняты в Новосибирской области. Об этом в ходе пресс-конференции заявила главный инфекционист региона, главврач Городской инфекционной клинической больницы N1 Лариса Позднякова.

По её словам, в регионе усилен санитарный контроль.

«В частности, в аэропорту Толмачёво всем пассажирам измеряют температуру тела тепловизорами и термометрами», – уточнила специалист.

Позднякова отметила, что на сегодняшней день проверен уже 61 рейс КНР, обследованы 9 тысяч пассажиров.

«Заболевших среди них нет», – подчеркнула инфекционист.

Лариса Позднякова добавила, что те беспрецедентные меры безопасности, которые приняты в России и в КНР «должны вселять оптимизм».

Ещё один участник пресс-конференции, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов, посоветовал жителям сохранять хладнокровие.

«Помните, что стресс ослабляет организм человека. Поэтому, наоборот, полезнее быть спокойным», – отметил специалист.

Напомним, сегодня Сиб.фм вёл прямую трансляцию с пресс-конференции о готовности Новосибирской области противостоять распространению инфекции.