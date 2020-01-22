Парковка на Красном проспекте станет платной: власти Новосибирска назвали сроки

сегодня 18:51 Поделиться

фото музея города Новосибирска

Сеть платных парковок на Красном проспекте заработает уже весной; предусмотрено 13 парковок на 431 автомобиль.

Новосибирские власти решили сделать парковки на Красном проспекте платными. Об этом сегодня сообщил пресс-центр мэрии.

Новая система заработает в тестовом режиме с 31 марта. По задумке властей, на главной улице Новосибирска на протяжении от площади Свердлова до площади Калинина, появятся 13 платных парковок, которые вместят 431 автомобиль.

«Мы подходили очень взвешенно к формированию парковочного пространства. Сначала, используя возможности федеральных программ, был отремонтирован Красный проспект и сформированы карманы с учётом того, что в будущем здесь будет организовано платное парковочное пространство. Затем были проведены конкурсные процедуры. Победитель – МБУ «Городской центр организации дорожного движения», сегодня устанавливает программное обеспечение. На установку и настройку оборудования я даю два месяца», – отметил мэр Анатолий Локоть.

Как сообщают в мэрии, парковки будут разделены на зоны с разными тарифами: чем дальше от центра города, тем дешевле будет стоить стоянка. На каждой парковке разместят терминалы оплаты, которые рассчитаны на холодный климат и работать будут от солнечных батарей. Оплата будет приниматься с банковских карт и посредством смартфонов.

Для контроля водителей на парковках установят видеокамеры, данные с которых будут стекаться в ГЦОДД. Нарушителей будут штрафовать.

Мэр Новосибирска уже выразил опасение по поводу уборки парковок, особенно в зимний период. Ответственными за это будут муниципальные учреждения.

Анатолий Локоть отметил, что опыт с Красного проспекта перенесут и на другие улицы Новосибирска.

Напомним, 22 января власти Новосибирска рассказали о доходах от платных парковок.