Парковка на Красном проспекте станет платной: власти Новосибирска назвали сроки
фото музея города Новосибирска
Сеть платных парковок на Красном проспекте заработает уже весной; предусмотрено 13 парковок на 431 автомобиль.
Новосибирские власти решили сделать парковки на Красном проспекте платными. Об этом сегодня сообщил пресс-центр мэрии.
Новая система заработает в тестовом режиме с 31 марта. По задумке властей, на главной улице Новосибирска на протяжении от площади Свердлова до площади Калинина, появятся 13 платных парковок, которые вместят 431 автомобиль.
«Мы подходили очень взвешенно к формированию парковочного пространства. Сначала, используя возможности федеральных программ, был отремонтирован Красный проспект и сформированы карманы с учётом того, что в будущем здесь будет организовано платное парковочное пространство. Затем были проведены конкурсные процедуры. Победитель – МБУ «Городской центр организации дорожного движения», сегодня устанавливает программное обеспечение. На установку и настройку оборудования я даю два месяца», – отметил мэр Анатолий Локоть.
Как сообщают в мэрии, парковки будут разделены на зоны с разными тарифами: чем дальше от центра города, тем дешевле будет стоить стоянка. На каждой парковке разместят терминалы оплаты, которые рассчитаны на холодный климат и работать будут от солнечных батарей. Оплата будет приниматься с банковских карт и посредством смартфонов.
Для контроля водителей на парковках установят видеокамеры, данные с которых будут стекаться в ГЦОДД. Нарушителей будут штрафовать.
Мэр Новосибирска уже выразил опасение по поводу уборки парковок, особенно в зимний период. Ответственными за это будут муниципальные учреждения.
Анатолий Локоть отметил, что опыт с Красного проспекта перенесут и на другие улицы Новосибирска.
Напомним, 22 января власти Новосибирска рассказали о доходах от платных парковок.
Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают