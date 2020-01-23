Погода в Новосибирске на 30 января: зима вернулась с сибирскими морозами
Фото Сиб.фм
В четверг, 30 января в Новосибирск вернутся настоящие сибирские морозы; холодный антициклон задержится до понедельника.
Антициклон, принёсший из Казахстана холодный воздух, продержится ещё минимум пять дней. В четверг, 30 января, в Новосибирске ожидается морозная и снежная погода. По данным сайта gismeteo.ru, температура воздуха днём -20...-23 градуса, ночью -21...-24. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду с порывами до 7-9.
Атмосферное давление 764 мм ртутного столба к вечеру будет слабо падать.
Напомним, 29 января в Новосибирске под тяжестью снега рухнула крыша.
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