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Погода в Новосибирске на 30 января: зима вернулась с сибирскими морозами

сегодня 07:01

Фото Сиб.фм

В четверг, 30 января в Новосибирск вернутся настоящие сибирские морозы; холодный антициклон задержится до понедельника.

Антициклон, принёсший из Казахстана холодный воздух, продержится ещё минимум пять дней. В четверг, 30 января, в Новосибирске ожидается морозная и снежная погода. По данным сайта gismeteo.ru, температура воздуха днём -20...-23 градуса, ночью -21...-24. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду с порывами до 7-9.

Атмосферное давление 764 мм ртутного столба к вечеру будет слабо падать.

Напомним, 29 января в Новосибирске под тяжестью снега рухнула крыша.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

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Новосибирск
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