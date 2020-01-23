«Порно-Оскар» получили российские порнозвёзды

сегодня 19:48 Поделиться

скриншот фильма

У представителей России четыре премии в разных номинациях; церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе.

Российские звёзды порноиндустрии завоевали четыре премии AVN Awards. Она также известна, как «Порно-Оскар». Об этом сообщает сайт конкурса.

Известная под именем Джиа Лисса российская порноактирса Юлия Чиркова победила в номинации «Лучшая групповая сцена секса в иностранном фильме».

Российская порнозвезда Алексей Маетный удостоился сразу трёх премий в номинациях «Лучшая сцена группового секса», «Лучшая сцена секса втроём – М/Ж/М» и «лучшая сцена секса с двойным проникнвоение».

AVN Awards считается одной из самых значимых в порноиндустрии.

Напомним, в Красноярске закрыли порностудию, где снимали несовершеннолетних.