«Порно-Оскар» получили российские порнозвёзды
скриншот фильма
У представителей России четыре премии в разных номинациях; церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе.
Российские звёзды порноиндустрии завоевали четыре премии AVN Awards. Она также известна, как «Порно-Оскар». Об этом сообщает сайт конкурса.
Известная под именем Джиа Лисса российская порноактирса Юлия Чиркова победила в номинации «Лучшая групповая сцена секса в иностранном фильме».
Российская порнозвезда Алексей Маетный удостоился сразу трёх премий в номинациях «Лучшая сцена группового секса», «Лучшая сцена секса втроём – М/Ж/М» и «лучшая сцена секса с двойным проникнвоение».
AVN Awards считается одной из самых значимых в порноиндустрии.
Напомним, в Красноярске закрыли порностудию, где снимали несовершеннолетних.
Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают