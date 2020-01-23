«Только посмотрите на этих милах!»: гибель котов в Шереметьево вылилась в очаровательный фотофлешмоб «Я не багаж»

сегодня 17:37 Поделиться

Фото из социальных сетей, скриншот с сайта Baza, с сайта change.org

Флешмоб «Я не багаж» набирает популярность в сети; владельцы домашних животных публикуют милые снимки своих питомцев, чтобы призвать авиакомпании человечнее относиться к транспортировке собак и кошек.

Трагическая история с гибелью двух котов редкой породы, летевших в багажном отсеке самолёта из Нью-Йорка в Москву, вызвала волну протеста среди владельцев кошек и собак, а также зоозащитников.

Они требуют от авиакомпаний пересмотреть правила перевозки питомцев, разрешив хозяевам брать в салон домашних животных вне зависимости от их веса, поскольку именно вес кота или собаки оказывается основанием для помещения четвероногого друга в багажную зону воздушного судна. У всех на слуху пример толстого кота Виктора, владельцу которого пришлось обмануть авиакомпанию, чтобы взять переноску с усатым в салон.

Кроме того, хозяева мяукающей и гавкающей живности настаивают на кардинальном изменении правил обращения с клетками, в которых перевозят питомцев.

Считается, что коты породы американский колор-поинт погибли именно из-за получения многочисленных травм – переноски с животными были буквально искорёжены. Хозяин котов Максим Чумаченко, забиравший багаж в аэропорту Шереметьево, рассказал, что клетки выглядели так, будто их с силой швыряли, а сверху бросали тяжёлые чемоданы. Скорее всего, так оно и было.

Ну и наконец, изменений требует норма о наказании авиакомпании или работников аэропорта за гибель животного, – настаивают зоозащитники. Сейчас размер компенсации за гибель домашнего питомца во время полёта приравнена к компенсациям за потерю багажа. При этом размер выплаты насчитывается исходя из веса – за один потерянный килограмм багажа компании выплачивают в среднем по 600 рублей на внутрироссийских рейсах и около 1 800 рублей – на международных.

При таком раскладе, Максим Чумаченко, потерявший домашних любимцев, может рассчитывать на компенсацию порядка 12 тысяч рублей. Это несоразмерно ни с моральными страданиями, ни с той суммой, в которую мужчине обошлись когда-то котята редкой породы.

За пересмотр правил перевозки животных россияне выступают всеми возможными способами. Часть людей традиционно ограничивается эмоциональными комментариями под публикациями о гибели котов.

«Некоторые авиакомпании, зная, что в специальном отсеке есть животные, намеренно не включают там отопление, экономя топливо. А про грузчиков и говорить нечего, просто бессовестные твари. Как только посмели вышвырнуть переноску с животным внутри из самолёта на взлетное поле?!!! Этих недолюдей нужно не просто посадить, а перед отсидкой два-три раза сбросить в ящике из самолёта на землю, чтобы эти сволочи на своей шкуре прочувствовали всё, что чувствовали эти несчастные коты», – поделилась мнением на сайте Сиб.фм Марьям Петрова.

Ещё одна читательница Светлана Абрамова поделилась:

«Если бы мне случилось лететь, я вместе со своим котом пошла бы в багажник, а на кресло пусть поставят чемодан из багажника».

Большой процент любителей животных оставляют свои подписи под петициями на платформе Change.org – там сейчас активны сразу два обращения к Минтрансу. Одна петиция называется «Бро не багаж» – её автор требует разрешить перевозку кошек в салоне самолёта, вторая – «Мой пёс – не чемодан» – призывает к гуманности по отношению к животным в аэропортах. Обращения подписали уже больше 100 тысяч россиян.













В последние дни в сети набирает популярность флешмоб «Я не багаж»: владельцы фотографируют своих домашних животных рядом с чемоданами и выкладывают снимки в Instagram. По хештегу #янебагаж можно найти сотни очаровательных изображений.

Как отмечают комментаторы, «если эти мордашки не способны растопить железное сердце "Аэрофлота", то не сможет никто».

Напомним, 27 января Сиб.фм рассказал о реакции сибиряков на историю с гибелью котов в аэропорту Шереметьево.