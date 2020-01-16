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Президента России предложили переименовать в «верховного правителя»

сегодня 20:03

фото с сайта Кремля

Комиссия по поправкам в Конституцию обсуждает инициативу переименования президента в «верховного правителя»; Кремль высказался по этому поводу.

В ходе заседаний рабочей группы по подготовке проекта поправок в Конституцию поступило предложение переименовать должность президента России на должность «верховного правителя». В Кремле уже прокомментировали эту инициативу.

«У президента России Владимира Путина нет никакой позиции относительно идеи переименовать название должности главы государства и заменить его на "верховный правитель", — заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что пока всё идёт в режиме дискуссии.

«Потом в результате обсуждения, естественно, какие-то идеи будут отсеиваться, какие-то приниматься, какие-то нет, и отсюда появится уже искомый итог работы комиссии», — приводит агентство слова Пескова.

Предложение переименовать президента в «верховного правителя» неоднократно звучало из уст лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик считает, что необходимо вернуться к русскому названию государственных должностей и отказаться от иностранных заимствований.

Напомним, в рабочую группу по изменению Конституции вошёл спикер новосибирского Заксобрания Андрей Шимкив.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Путин Владимир
Президент
конституция
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