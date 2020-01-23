«Раньше в 6:30 было свободно, а сегодня - пробка»: новосибирцы обсуждают ситуацию на дорогах
Скриншот с сайта 2gis
Жители Новосибирска обсуждают утренние пробки в городе; дорожную обстановку осложняют ДТП.
Очередной ночной снегопад создал транспортный коллапс на улицах Новосибирска. Начиная с раннего утра, произошло более десяти ДТП. А сами новосибирцы иронично отзываются о дорожной обстановке.
«В 6:30 уже затор, необходимо ещё раньше выезжать», — пишет пользователь Volk Gn на портале 2Гис.
«Вы прикалываетесь?! Раньше в 6:30 все ещё более или менее свободно было. Сейчас уже пробка», — вторит Оля Швецова.
«Ну, зачем первомайцы все едут через пед? Вам тут не рады! У вас есть Большевичка родимая», — возмущается анонимный пользователь.
Если посмотреть на карту города, то практически все центральные магистрали окрашены в красный цвет. По данным портала 2Гис дорожная обстановка оценивается в 9 баллов.
На левом берегу по традиции стоят улицы Станционная, Титова, Широкая, Троллейная, Станиславского, Немировича-Данченко, Блюхера, Ватутина, Петухова, Сибиряков Гвардейцев, Советское шоссе, площади Кирова, Труда и Энергетиков.
Затруднён проезд с левого на правый берег по Димитровскому и Октябрьскому мостам. На правом берегу ситуауия с пробками также остаётся напряжённой. Затруднено движение по улице Большевистской в сторону центра города. Также пробки из автомобилей образовались на улицах Выборной, Кирова, Никитина, Гоголя, Кошурникова, Бориса Богаткова, Дуси Ковальчук, Кропоткина, Богдана Хмельницкого, Учительская, Объединения, Краузе, Кедровой, Вокзальной магистрали, Гусинобродском и Мочищенском шоссе.
Управление ГИБДД УМВД России по городу Новосибирску обращаются к автомобилистам, не пользоваться, по возможности, личным транспортом, а также быть внимательными и осторожными во время поездки.
Напомним, 23 января новосибирцы, находясь в пробках, организовали необычный флешмоб – постили котиков.
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