«Раньше в 6:30 было свободно, а сегодня - пробка»: новосибирцы обсуждают ситуацию на дорогах

сегодня 08:19 Поделиться

Скриншот с сайта 2gis

Жители Новосибирска обсуждают утренние пробки в городе; дорожную обстановку осложняют ДТП.

Очередной ночной снегопад создал транспортный коллапс на улицах Новосибирска. Начиная с раннего утра, произошло более десяти ДТП. А сами новосибирцы иронично отзываются о дорожной обстановке.

«В 6:30 уже затор, необходимо ещё раньше выезжать», — пишет пользователь Volk Gn на портале 2Гис.

«Вы прикалываетесь?! Раньше в 6:30 все ещё более или менее свободно было. Сейчас уже пробка», — вторит Оля Швецова.

«Ну, зачем первомайцы все едут через пед? Вам тут не рады! У вас есть Большевичка родимая», — возмущается анонимный пользователь.

Если посмотреть на карту города, то практически все центральные магистрали окрашены в красный цвет. По данным портала 2Гис дорожная обстановка оценивается в 9 баллов.

На левом берегу по традиции стоят улицы Станционная, Титова, Широкая, Троллейная, Станиславского, Немировича-Данченко, Блюхера, Ватутина, Петухова, Сибиряков Гвардейцев, Советское шоссе, площади Кирова, Труда и Энергетиков.

Затруднён проезд с левого на правый берег по Димитровскому и Октябрьскому мостам. На правом берегу ситуауия с пробками также остаётся напряжённой. Затруднено движение по улице Большевистской в сторону центра города. Также пробки из автомобилей образовались на улицах Выборной, Кирова, Никитина, Гоголя, Кошурникова, Бориса Богаткова, Дуси Ковальчук, Кропоткина, Богдана Хмельницкого, Учительская, Объединения, Краузе, Кедровой, Вокзальной магистрали, Гусинобродском и Мочищенском шоссе.

Управление ГИБДД УМВД России по городу Новосибирску обращаются к автомобилистам, не пользоваться, по возможности, личным транспортом, а также быть внимательными и осторожными во время поездки.

Напомним, 23 января новосибирцы, находясь в пробках, организовали необычный флешмоб – постили котиков.