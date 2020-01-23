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Шенгенская виза: новые правила выдачи и стоимость со 2 февраля 2020 года

сегодня 14:28

Фото с сайта visaby.ru

В первое воскресенье февраля изменяются правила получения виз в страны Шенгенского соглашения; получатели могут подать заявку за 6 месяцев до предполагаемой поездки.

На 20 евро вырастет консульский сбор для тех, кто планируют посетить страны Шенгенского соглашения. Новшества вступают в силу с первого воскресенья февраля 2020 года.

Однако для граждан России, Украины, Армении, Македонии, Черногории, Албании, Сербии, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Азербайджана и Грузии сборы останутся прежними

Со 2 февраля 2020 года консульский сбор за выдачу шенгенских виз составит 60 евро, или, по официальному курсу Центробанка РФ, около 4200 рублей.

По данным сайта schengenvisainfo.com, кроме повышения консульского сбора для получателей шенгенских виз увеличивается срок подачи заявок с 3 до 6 месяцев. Самый поздний срок подачи заявки – за 2 недели до путешествия. При этом постепенно будет расти срок действия многократных виз с года до 5 лет. Кроме того, в большинстве стран будут приниматься электронные формы.

Члены Европейской комиссии решили внести изменения в порядок выдачи шенгенских виз. По их мнению, это облегчит получение разрешений на территорию стран Шенгенского соглашения тем, кто часто путешествует по Европе.

Реализация нового Визового кодекса – набора правил, регулирующего процедуры подачи заявлений на выдачу краткосрочных виз в Европейский союз – начнётся одновременно во всех государствах-членах ЕС.

На данный момент Шенгенская зона состоит из 26 стран: 22 страны-члены ЕС, четыре страны-члены Европейской ассоциации свободной торговли.

Напомним, 28 января власти КНР запретили китайским туристам покидать страну из-за коронавируса.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

туризм
виза
платежи
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