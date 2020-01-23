«Сибирь» обыграла рижское «Динамо»

сегодня 09:36 Поделиться

Фото с сайта ХК «Сибирь»

«Сибирь» выиграла на выезде против рижского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ; единственную шайбу забросили за несколько минут до сирены.

Хоккейная «Сибирь» продолжает выездную серию игр. После двух поражений в матчах с «Нефтехимиком» и ЦСКА новосибирцы сумели реабилитироваться. Накануне, 28 января, сибиряки одержали победу в Риге против местного «Динамо».

До конца последней двадцатиминутки счёт никто не открыл. Единственную шайбу сибиряки забросили за несколько минут до конца матча. Победный гол забил Александр Шаров. Итог встречи – 1:0 в пользу «Сибири».

«Сибирь» продолжает держаться на пятой строчке турнирной таблицы Востока. На счету новосибирцев 61 очко после 52 матчей.

Напомним, 26 января «Сибирь» проиграла ЦСКА.