«Сибирь» обыграла рижское «Динамо»
Фото с сайта ХК «Сибирь»
«Сибирь» выиграла на выезде против рижского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ; единственную шайбу забросили за несколько минут до сирены.
Хоккейная «Сибирь» продолжает выездную серию игр. После двух поражений в матчах с «Нефтехимиком» и ЦСКА новосибирцы сумели реабилитироваться. Накануне, 28 января, сибиряки одержали победу в Риге против местного «Динамо».
До конца последней двадцатиминутки счёт никто не открыл. Единственную шайбу сибиряки забросили за несколько минут до конца матча. Победный гол забил Александр Шаров. Итог встречи – 1:0 в пользу «Сибири».
«Сибирь» продолжает держаться на пятой строчке турнирной таблицы Востока. На счету новосибирцев 61 очко после 52 матчей.
Напомним, 26 января «Сибирь» проиграла ЦСКА.
Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают