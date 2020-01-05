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Сибирский Левша сделает микрокопию Знамени Победы из его мельчайших частичек

сегодня 11:06

Фото со страницы Владимира Анискина в социальной сети «ВКонтакте»

Новосибирец Владимир Анискин продолжает ставить рекорды в микротворчестве; в преддверии юбилея окончания ВОВ мастер намерен сделать самую маленькую копию Знамени Победы.

Микрокопию Знамени Победы создаёт известный новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин. Она будет сделана из частиц ниток реальной копии знамени. Об этом мастер написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Анискин объяснил, что ему удалось раздобыть фрагмент копии полотна.

«По специальному разрешению руководства Центрального музея Вооружённых сил мне предоставили несколько ниточек», – поделился микроминиатюрист.

Как видно на снимке, ниточки состоят из тонких волокон-пылинок (их диаметр меньше человеческого волоса).

«Я планирую эти пылинки разрезать, как колбасу, на маленькие дольки, и уже из них выложить микрокопию Знамени Победы. Это будет своеобразная мозаика из частичек красных пылинок», – поделился Анискин.

Он уточнил, что надпись, серп и молот и звезда будут выполнены из белой краски.

Напомним, в январе сибирский Левша решил поставить рекорд Гиннесса, создав самую маленькую в мире копию монеты.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Новосибирск
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