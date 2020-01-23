Скрылся с помощью BlaBlaCar: стали известны новые подробности убийства беременной девушки в Новосибирске

сегодня 17:14 Поделиться

Коллаж Сиб.фм

Мужчина жестоко убил беременную девушку 2 дня назад; сразу после убийства он при помощи сервиса поиска попутчиков оказался в Омске.

Предполагаемый убийца беременной девушки из Новосибирска скрылся в день трагедии при помощи сервиса для поиска попутчиков BlaBlaCar. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД сегодня, 29 января. По данным следствия, 34-летний Рустам Фатуллаев 27 января нашёл попутчика до Омска и спустя несколько часов был на месте.

Его задержали сотрудники МВД по Омской области на следующий день после убийства, 28 января. Фатуллаев скрывался в одной из местных гостиниц, добавили в ГУВД.

По версии следствия, Рустам Фатуллаев убил 33-летнюю жительницу Новосибирска Наталью Чернышёву около 15:10 27 января. Трагедия произошла в доме на улице Кирова, 25. Мужчина дождался, когда девушка войдёт в подъезд, а затем ударил её ножом в область спины. Он заведомо знал, что погибшая была беременна – Наталья находилась на восьмом месяце. Ребёнка спасти также не удалось.

Сервис BlaBlaCar используется для поиска попутчиков. Через него люди могут добраться до разных городов России с незнакомыми людьми. По данным официального сайта сервиса, им пользуются 65 миллионов человек в 22 странах мира. В среднем поездки через сервис осуществляются на расстояние 300-500 километров.

Напомним, сегодня СК раскрыл подробности убийства Натальи Чернышёвой.