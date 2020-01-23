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Снегопад в Новосибирске продолжится до 2 февраля

сегодня 08:43

Фото Сиб.фм

Около двух сантиметров снега выпало в Новосибирске в ночь на 29 января; по прогнозам синоптиков, снегопад не прекратиться до выходных.

В ночь на 29 января в Новосибирске выпало 1,8 сантиметра снега. Об этом сообщает портал Гидрометцентра России. Выпавшие осадки осложнили и без того сложную обстановку в городе. По данным синоптиков 1 мм выпавшего снега равняется 1 сантиметру высоты снежного покрова. Получается, что за ночь она выросла до 18 сантиметров. И лишь только благодаря сильному ветру большая часть снега снесло с проезжей части.

По данным сайта в течение суток выпадет ещё около 1,5 сантиметров снега. Большая часть – до полудня. На 30 января синоптики обещают ещё 0,8 сантиметра осадков. Ситуацию осложняет сильный юго-западный ветер, скорость которого достигает 7 метров в секунду, с порывами до 16.

Снегопад в Новосибирске продлится как минимум до воскресенья, 2 февраля. Правда, он будет не таким сильным. Ожидается, что за три предстоящих дня выпадет всего 0,6 сантиметра осадков. При этом будет падать температура воздуха. В ближайшие три дня дневные температуры -18...-22 градуса, ночные -22...-27.

Напомним, 29 января Сиб.фм рассказал, как убирают снег в Новосибирске в режиме ЧС.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

погода
прогноз
Новосибирск
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