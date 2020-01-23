Способы защиты от коронавируса назвали новосибирские медики

сегодня 15:56 Поделиться

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Чаще мыть руки и больше спать посоветовали новосибирские медики тем, кто не уверен в своём иммунитете; в период эпидемии коронавируса желательно не прикасаться к поверхностям в общественных местах.

О способах защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путём, рассказали специалисты во время пресс-конференции по вопросу готовности Новосибирской области противостоять коронавирусу.

Как отметила главный инфекционист региона, главврач Городской инфекционной клинической больницы № 1 Лариса Позднякова, для начала не стоит создавать излишний ажиотаж вокруг темы коронавируса.

«Что касается граждан, то им могу посоветовать спокойно реагировать. В медучреждение нужно обращаться при повышении температуры, появлении кашля и боли в горле. И то – если они побывали в регионе, где есть вспышка», – объяснила медик.

Тем же, кто не собирается выезжать за пределы страны, смысла проверяться на коронавирус нет.

Ещё один участник пресс-конференции, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов посоветовал новосибирцам как можно чаще мыть руки и продукты, а двери открывать с помощью салфеток.

При необходимости поехать в Китай Нетёсов порекомендовал взять с собой запас масок и менять их каждый час.

Среди обязательных мер защиты медики назвали также здоровый полноценный 7-8-часовой сон и физические нагрузки на свежем воздухе.

Напомним, 29 января стало известно о двух пациентах с подозрением на коронавирус в Новосибирской области.