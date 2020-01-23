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Срок за премии: директора бассейна в Новосибирске осудили за присвоение казённых денег

сегодня 12:22

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске вынесли приговор директору бассейна «Бригантина»; руководителя обвинили в незаконном начислении себе премий.

К трём годам лишения свободы условно приговорил Железнодорожный суд Новосибирска 61-летнего Игоря Васина – директора муниципального бассейна «Бригантина». Руководитель признан виновным в совершении 14 преступлений, связанных с присвоением денежных средств. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным правоохранителей, директор бассейна с 2012 год по 2016 год незаконно начислял себе премиальные выплаты, всего на сумму более 160 тысяч рублей.

«Денежные средства переводились ему на банковскую карту, а затем расходовались на личные нужды», – уточнили в прокуратуре

Как прозвучало в суде, присвоенные директором деньги могли быть потрачены на заработную плату работникам бассейна, на развитие самого учреждения.

Игоря Васина, который более 30 лет руководил бассейном, суд приговорил к 3 годам лишения свободы условно. В прокуратуре уточнили, что в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл наличие у Васина несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья, частичное возмещение ущерба, положительные характеристики.

Также суд удовлетворил заявленный представителем мэрии Новосибирска иск на сумму более 167 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу ещё не вступил.

Напомним, в октябре коллектив бассейна «Бригантина» возмутился возбуждением уголовного дела в отношении директора.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
суд
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