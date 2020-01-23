«Уральские авиалинии» из-за коронавируса отменили популярные у китайских туристов авиарейсы

сегодня 13:03 Поделиться

Фото с сайта компании «Уральские авиалинии»

Сразу четыре рейса отменила авиакомпания «Уральские авиалинии» из-за сложной эпидемиологической ситуацией в КНР; пассажирам, уже купившим билеты на «закрытые» направления, предложат альтернативные схемы перелёта.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы по направлениям Екатеринбург – Мюнхен – Екатеринбург, Екатеринбург – Париж – Екатеринбург, Екатеринбург – Рим – Екатеринбург, Владивосток – Саппоро – Владивосток. Решение было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в КНР и введением ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов. Об этом сообщили в авиакомпании.

Там уточнили, что после введения с 27 января запрета на все поездки организованных туристических групп из Китая в любую страну были отменены рейсы авиакомпании в Хайкоу из Екатеринбурга и Тюмени, а также в Ордос и Сиань из Екатеринбурга. Полётная программа в Пекин и Харбин сохраняется.

Что касается пассажиров, уже купивших билеты в Европу, «Уральские авиалинии» предлагают им альтернативные варианты перелётов со стыковками в Москве и Праге.

Также в компании готовы оформить вынужденный возврат билетов без штрафов и удержаний.

«Для оформления возврата денежных средств необходимо обратиться по месту приобретения авиабилетов», – уточнили в компании.

По данным на 29 января, от коронавируса из Китая умерли более 130 человек, порядка шести тысяч человек заболели.

Напомним, 28 января из-за эпидемии коронавируса в Китае рейсы на Хайнань из Новосибирска были отменены.