«Уральские авиалинии» из-за коронавируса отменили популярные у китайских туристов авиарейсы
Фото с сайта компании «Уральские авиалинии»
Сразу четыре рейса отменила авиакомпания «Уральские авиалинии» из-за сложной эпидемиологической ситуацией в КНР; пассажирам, уже купившим билеты на «закрытые» направления, предложат альтернативные схемы перелёта.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы по направлениям Екатеринбург – Мюнхен – Екатеринбург, Екатеринбург – Париж – Екатеринбург, Екатеринбург – Рим – Екатеринбург, Владивосток – Саппоро – Владивосток. Решение было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в КНР и введением ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов. Об этом сообщили в авиакомпании.
Там уточнили, что после введения с 27 января запрета на все поездки организованных туристических групп из Китая в любую страну были отменены рейсы авиакомпании в Хайкоу из Екатеринбурга и Тюмени, а также в Ордос и Сиань из Екатеринбурга. Полётная программа в Пекин и Харбин сохраняется.
Что касается пассажиров, уже купивших билеты в Европу, «Уральские авиалинии» предлагают им альтернативные варианты перелётов со стыковками в Москве и Праге.
Также в компании готовы оформить вынужденный возврат билетов без штрафов и удержаний.
«Для оформления возврата денежных средств необходимо обратиться по месту приобретения авиабилетов», – уточнили в компании.
По данным на 29 января, от коронавируса из Китая умерли более 130 человек, порядка шести тысяч человек заболели.
Напомним, 28 января из-за эпидемии коронавируса в Китае рейсы на Хайнань из Новосибирска были отменены.
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