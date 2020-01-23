В Новосибирске госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус

сегодня 15:44 Поделиться

Фото Сиб.фм

Оба случая произошли с жителями Новосибирска после вспышки вируса из Китая; подозрение на наличие вируса не подтвердилось.

В Новосибирске госпитализировали двух человек с подозрением на новый тип коронавируса, вспышка которого началась в Китае. Об этом сообщила главврач городской инфекционной клинической больницы № 1 Лариса Позднякова на пресс-конференции 29 января. Оба случая зафиксировали после начала широкого распространения инфекции во второй половине января.

Два случая произошли с гражданами Китая, которые постоянно проживают в Новосибирске. Мужчина приехал с недомоганием из Гонконга, а женщина вернулась из отпуска на Хайнане. В обоих случаях больные жаловались на плохое самочувствие. Однако проведённые лабораторные исследования не подтвердили факт заражения новым типом коронавируса, добавила Позднякова.

Неизвестный тип коронавируса начал распространяться с декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Спустя месяц началась вспышка инфекции, и случаи заражения зафиксировали в других странах – среди них Япония, США, Франция, Германия, Таиланд. В России с середины января госпитализировали нескольких человек с подозрением на коронавирус, однако на сегодняшний день пока не подтверждён ни один случай. На 29 января известно, что число заражённых увеличилось до 5,9 тысячи человек – из них погибли 132 человека. Также сообщается о 103 случаях выздоровления.

Напомним, 27 января стало известно, что в Новосибирске разрабатывают две вакцины от коронавируса.