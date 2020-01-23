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Коронавирус из Китая
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В Россию привезли коронавирус из Китая

сегодня 19:13

фото pixabay.com

Власти Китая передали российским специалистам геном нового коронавируса 2019-nCoV; страны начали совместную работу над вакциной.

Как сообщает российское консульство в Гуанчжоу, власти Китая передали специалистам из России геном нового коронавируса. Учёные двух стран ведут совместную работу по созданию вакцины от смертельного недуга. Специалисты новосибирского центра «Вектор», уже разработали тесты, которые в течение двух часов идентифицируют вирус.

В генконсульстве также сообщили, что в настоящее время изучается возможность эвакуации граждан России из провинции Хубэй и её столицы города Ухань. Самостоятельный выезд оттуда запрещён из-за карантина.

Дипломаты отметили, что не следует подвергаться панике. Реагировать стоит лишь на официальную информацию, которая оперативно размещается на сайте генконсульства России.

Напомним, сегодня новосибирские медики назвали способы защиты от коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Китай
вакцина
коронавирус
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