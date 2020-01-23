В Россию привезли коронавирус из Китая
фото pixabay.com
Власти Китая передали российским специалистам геном нового коронавируса 2019-nCoV; страны начали совместную работу над вакциной.
Как сообщает российское консульство в Гуанчжоу, власти Китая передали специалистам из России геном нового коронавируса. Учёные двух стран ведут совместную работу по созданию вакцины от смертельного недуга. Специалисты новосибирского центра «Вектор», уже разработали тесты, которые в течение двух часов идентифицируют вирус.
В генконсульстве также сообщили, что в настоящее время изучается возможность эвакуации граждан России из провинции Хубэй и её столицы города Ухань. Самостоятельный выезд оттуда запрещён из-за карантина.
Дипломаты отметили, что не следует подвергаться панике. Реагировать стоит лишь на официальную информацию, которая оперативно размещается на сайте генконсульства России.
Напомним, сегодня новосибирские медики назвали способы защиты от коронавируса.
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