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ВИЧ с рождения: в Новосибирской области назвали количество младенцев с вирусом иммунодефицита

сегодня 12:07

Фото со страницы минздрава по Новосибирской области

Семь заражённых детей родились в Новосибирской области от женщин с диагнозом «ВИЧ-инфекция» в 2019 году; матери этих малышей не наблюдались на учёте в Центре СПИД.

528 детей родились у ВИЧ-позитивных матерей в Новосибирской области в 2019 году. Из них только семеро оказались инфицированы. Об этом сообщается на сайте регионального минздрава.

Как уточнили в ведомстве, матери заражённых детей в центре СПИД не наблюдались. «Остальные женщины во время беременности находились под контролем специалистов, получали необходимую профилактику, их дети здоровы», – подчеркнули медики.

В областном минздраве уточнили, что в детском отделении Центра СПИД наблюдают детей с ВИЧ-инфекцией.

«Сейчас их в Новосибирской области 386. С малышами работают инфекционисты, педиатры, эпидемиологи, психологи, социальные работники, а также равный консультант», – сказали в ведомстве.

Отметим, что в начале 2020 года центр переехал в новое помещение на Ольги Жилиной, 90а.

Напомним, в сентябре стало известно о создании вакцины для борьбы с ВИЧ.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

ВИЧ
Новосибирск
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