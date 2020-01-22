Власти Новосибирска рассказали, как проще всего отправить ребёнка в первый класс

сегодня 15:01 Поделиться

Фото правительства НСО

В текущем учебном году в Новосибирской области ожидается около 40 тысяч первоклассников; записать своего ребёнка в школу можно через интернет.

В 2020 году записать ребёнка в очередь на поступление в первый класс учебного заведения можно через интернет. Об этом сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук на пресс-конференции сегодня, 29 января. Приём детей в школы в области начинается 1 февраля. Система регистрации учеников через специальные онлайн-порталы работает не первый год. Как рассказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов, таким образом записать ребёнка в школу гораздо проще.

«В апреле 2018 года была введена в эксплуатацию ГИС НСО "Электронная школа". Система даёт широкий спектр возможностей как для самой школы, так и для родителей и учеников – ведение дневников, расписание уроков, отчёты и многое другое. Благодаря совместной работе с министерством образования и муниципалитетами внедрение "Электронной школы" получило массовый охват, все 100 % образовательных организаций ведут учёт обучающихся в системе и почти 100 % используют систему в повседневной деятельности», – подчеркнул чиновник.

Приём документов через портал госуслуг осуществляется также в порядке очереди. То есть в первую очередь будут рассмотрены заявления тех, кто подал их раньше. Запись откроется с полуночи 1 февраля. По словам Анатолия Дюбанова, система протестирована, отлажена и готова к работе с большим количеством запросов. Также теперь гораздо удобнее подавать документы через интернет – появилась возможность отсылать через портал сканы необходимых бумаг. Оригиналы можно будет принести позже – на перекличку или первое родительское собрание.

Более того, с текущего года будет действовать ещё одно нововведение. Сергей Федорчук добавил, что дети будут преимущественно направлены в те школы, где уже учатся их братья или сёстры. Также известно, что в 2020 году в школы пойдут около 40 тысяч первоклассников – обеспеченность школ местами для детей достигла 100 %

Напомним, на прошлой неделе губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о создании семи тысяч новых мест в школах.