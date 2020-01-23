Вонзил нож в спину: следователи раскрыли страшные подробности убийства беременной девушки в Новосибирске

сегодня 10:59 Поделиться

Коллаж Сиб.фм

Подозреваемого в убийстве беременной девушки из Новосибирска задержали в Омске; вместе с погибшей скончался её ребёнок.

Жительницу Новосибирска жестоко убили в подъезде жилого дома на улице Кирова 27 января. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета. Наталья Чернышёва скончалась в больнице – врачам не удалось спасти её. Вместе с ней погиб её ребёнок – погибшая была примерно на 32-й неделе беременности.

По версии следствия, мужчина поджидал её в подъезде. Когда Наталья вошла в дом, он вонзил ей нож в спину. Спустя некоторое время мужчина несколько раз с силой ударил девушку ногой по лицу. Известно, что её обнаружили проходившие мимо дети.

Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области разослала ориентировки на предполагаемого убийцу накануне, 28 января. По их данным, девушку мог убить некий Рустам Фатуллаев 1985 года рождения. После жестокой расправы он направился в Омск, где его и задержали силовики.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства беременной девушки – Фатуллаеву было известно об этом заранее. По данной статье мужчина может отправиться в колонию на всю жизнь. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 27 января в Новосибирске застрелили главу ЖСК «Залесский».