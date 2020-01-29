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Возможные сроки проникновения коронавируса в Россию назвал новосибирский учёный

сегодня 15:37

Фото Сиб.фм

Новосибирский учёный полагает, что исключить проникновение вируса на территорию России вряд ли удастся; он рассказал о главных особенностях коронавируса из Китая.

Ориентировочные сроки проникновения коронавируса в Россию назвал заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов. По его словам, это может произойти в середине февраля.

Своими мнением специалист поделился во время пресс-конференции с участием главного инфекциониста Новосибирской области и замруководителя регионального Роспотребнадзора.

«Ожидаем, что вирус в любом случае попадёт в Российскую Федерацию. Вероятный срок – середина февраля», – отметил Нетёсов.

Он отметил, что к появлению инфицированных пациентов нужно быть готовыми.

«Так что все принятые меры предосторожности оправданы», – подчеркнул он.

Нетёсов уточнил, что в отличии от обычного гриппа, этот вирус имеет более длительный инкубационный период. Кроме того, он менее патогенный.

«Летальность всего 5 %. Но настораживает, что динамика круче. Пять тысяч больных уже», – отметил специалист.

Напомним, сегодня во время пресс-конференции главный инфекционист Новосибирской области указала на отсутствие поводов для паники из-за коронавируса.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Новосибирск
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Комментарии

29.01.20 в 17:22

Казиева Патимат Абдулмеджидовна

Здравствуйте, я родила в 2018 года первенца и не могу больше родить. Было бы хорошо если бы было положено и моему единственному малышу капитал.

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