Всё о коронавирусе в Новосибирске: пресс-конференция главного инфекционного врача региона (Online)

сегодня 13:07 Поделиться

ФОТО PIXABAY.COM, Сиб.фм

Большая пресс-конференция, посвящённая эпидемии коронавируса из Китая, проходит сейчас в Новосибирске; специалисты рассказывают, насколько велик риск проникновения инфекции в Россию и как избежать заражения.

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14:55

Традиционно не обошлось без советов по укреплению иммунитета.

Лада Самойлова призвала сибиряков заранее делать прививки и соблюдать все санитарные меры. Лариса Позднякова посоветовала чаще проветривать помещения.

"Протирать ручки дверей и не прикасаться к поверхностям, которые трогает много людей. А ещё промывать нос солевым раствором", — добавила она.

Среди обязательных мер защиты медики назвали здоровый полноценный сон 7-8 часов и физические нагрузки на свежем воздухе.

"Это очень полезно, — сказал Нетёсов. — Я например, каждый день гараж от снега откапываю. Это занимает 15-30 минут, и я эту работу никому не отдаю".

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14:53

В то же время Сергей Нетёсов признал, что исключать проникновение вируса в Россию нельзя.

"Ожидаем, что вирус в любом случае попадет в РФ. Вероятный срок — середина февраля.

Нужно быть готовым к этому, поэтому все принятые меры предосторожности оправданы", — подчеркнул он.

Также на пресс-конференции прозвучало, что при подозрении на коронавирус у жителей районов Новосибирской области, их анализы для исследований будут доставлять в ГНЦ "Вектор". Там же будут проверять кровь пациентов из самого Новосибирска.

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14:51

Стоит отметить, что спикеры периодически шутят, давая понять, что предпосылок для паники нет.

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14:47

Новосибирский учёный поделился своим мнение о разработке вакцины от коронавируса.

"Известно, что в США над ней уже начали работы. Ожидается, что вакцина будет создана примерно через год. Это очень малый срок. Есть вероятность, что они начали исследования до начала вспышки", — сказал Нетёсов.

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14:45

В то же время расслабляться медики новосибирцам не советуют.

Сергей Нетёсов советует всем как можно чаще мыть руки и продукты, а двери открывать с помощью салфеток. Особенно внимательно следует относиться к пластмассовым поверхностям и лакированным предметам — на них вирусы держатся дольше всего.

При необходимости поехать в Китай, Нетёсов порекомендовал взять с собой запас масок и менять их каждый час.

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14:40

На вопрос журналистов о том, как быть в случае обнаружения симптомом коронавирса, спикеры ответили, что "нужно спокойно реагировать и работать в нормальном режиме, не нужно создавать ажиотажа".

В медучреждение нужно обращаться при повышении температуры, появлении кашля и боли в горле. И то — если побывали в регионе, где есть вспышка.

"Тем, кто не выезжал, смысла проверяться на коронавирус нет", — сказали медики.

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14:37

Об особенностях протекания коронавируса рассказал заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов.

"От гриппа он отличается более длительным инкубационным периодом. То есть человек ещё не болеет, но уже потенциально опасен", — сказал Нетёсов.

Ещё одна важная особенность — этот вирус менее патогенный, чем атипичная пневмония в 2003 году.

"Летальность всего 5 %. Но настораживает, что динамика круче. 5 тысяч больных уже", — отметил учёный.

По его оценке, рост числа заболевших продолжит ещё одну-две недели.

"В КНР приняты беспрецедентные меры сейчас. Уверен, что вспышку удастся победить", — добавил Нетёсов.

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14:31

Замруководителя регионального Роспотребнадзора Лада Самойлова назвала действующий сейчас в России режим аналогичным тому, что обычно действует при ОРВИ и гриппе.

"Я бы не сказала, что этот вирус тяжелее", — отметила специалист.

По её словам, в Новосибирской области создан достаточный запас дезинфекционных средств, лекарств и всего необходимого.

Также Самойлова рассказала о том, что двое граждан КНР в Новосибирске были направлены на тестирование в связи с подозрением на вирус. Оба проверенных — жители Сибирской столицы. Мужчина приехал из Гонконга, женщина вернулась из отпуска на Хайнане.

"Подозрения по ним не подтвердились", — успокоила журналистов замглавы надзорного ведомства.

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14:27

Главный инфекционист Новосибирской области, говоря об усилении мер безопасности, подчеркнула, что в регионе усилен дезинфекционный режима на транспорте и в местах массового скопления.

"Главный способ защиты — это своевременное выявление больных и лечение", — сказала Позднякова.

Специалист подчеркнула: "Мы знаем, что делать. Но призываем к сознательности всех людей, которые почувствовали недомогание. Нужно сразу обращаться в больницу!"

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14:25

Пресс-конференция вызвала большой интерес у журналистов региона — получить ответы на актуальные вопросы пришли представители почти всех СМИ Новосибирской области.

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14:20

Все необходимые меры для защиты населения России от проникновения на территорию коронавируса приняты в Новосибирской области. Об этом в ходе пресс-конференции заявила главный инфекционист региона, главврач Городской инфекционной клинической больницы N1 Лариса Позднякова.

По её словам, в регионе максимально усилен санитарный контроль.

"В частности, в аэропорту "Толмачёво" всем пассажирам измеряют температуру тела тепловизорами и термометрами", — уточнила специалист.

Позднякова отметила, что на сегодняшней день проверен уже 61 рейс КНР проверили, обследованы 9 тысяч пассажиров.

"Заболевших среди них нет", — подчеркнула инфекционист.

В эти минуты в Новосибирске проходит пресс-конферениция, посвящённая методам противодействия распространению коронавируса. На вопросы журналистов, кроме Ларисы Поздняковой, отвечают замруководителя регионального Роспотребнадзора Лада Самойлова и заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов.