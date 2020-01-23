«Барахтался и жалобно мяукал»: сибирячка рассказала, как спасатели достали застрявшего кота из трубы

сегодня 09:57 Поделиться

Фото предоставила Алёна Сова

Кот застрял в отверстии водосточной трубы в новосибирском Академгородке; вызволить животное помогли спасатели МАСС.

Жительница Академгородка рассказала подробности спасения кота, который вечером 29 января застрял в водосточной трубе на улице Полевой, 14. Питомец засунул голову в отверстие трубы и застрял.

По словам девушки, представившейся Алёной, она случайно заметила угодившего в металлическую ловушку кота.

«Он барахтался, пятился назад и жалобно мяукал», – рассказала девушка.

Сначала она пыталась самостоятельно вызволить животное, но потом решил обратиться к специалистам.

«Я звонила по разным номерам, но там либо не брали трубки, либо переадресовывали меня на зоозащитников. В итоге откликнулись только спасатели МАСС», – поделилась Алёна.

Сибирячка уточнила, что спасательная операция продолжалась всего несколько секунд.

«Я думала, они будут разогревать или пилить трубу. А они взяли и голыми руками достали! Как будто волшебную кнопку нажали», – добавила собеседница Сиб.фм.

Девушка отметила, что после спасения она согрела кота в одеяле и попыталась накормить.

«Он как только пришёл в себя, сразу сбежал», – посетовала Алёна.

Напомним, в октябре 2019 года спасатели в Новосибирске помогли достать из-за холодильника застрявшего там кота.