«Барахтался и жалобно мяукал»: сибирячка рассказала, как спасатели достали застрявшего кота из трубы
Фото предоставила Алёна Сова
Кот застрял в отверстии водосточной трубы в новосибирском Академгородке; вызволить животное помогли спасатели МАСС.
Жительница Академгородка рассказала подробности спасения кота, который вечером 29 января застрял в водосточной трубе на улице Полевой, 14. Питомец засунул голову в отверстие трубы и застрял.
По словам девушки, представившейся Алёной, она случайно заметила угодившего в металлическую ловушку кота.
«Он барахтался, пятился назад и жалобно мяукал», – рассказала девушка.
Сначала она пыталась самостоятельно вызволить животное, но потом решил обратиться к специалистам.
«Я звонила по разным номерам, но там либо не брали трубки, либо переадресовывали меня на зоозащитников. В итоге откликнулись только спасатели МАСС», – поделилась Алёна.
Сибирячка уточнила, что спасательная операция продолжалась всего несколько секунд.
«Я думала, они будут разогревать или пилить трубу. А они взяли и голыми руками достали! Как будто волшебную кнопку нажали», – добавила собеседница Сиб.фм.
Девушка отметила, что после спасения она согрела кота в одеяле и попыталась накормить.
«Он как только пришёл в себя, сразу сбежал», – посетовала Алёна.
Напомним, в октябре 2019 года спасатели в Новосибирске помогли достать из-за холодильника застрявшего там кота.
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