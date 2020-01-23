Чернокожий Санта и усач в фоте: Компания Unicode представила новые эмодзи

сегодня 21:11 Поделиться

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Коллекция смайликов компании Unicode пополнится новыми эмодзи; некоторые из представленных картинок уже вызывают вопросы.

Компания Unicode представила коллекцию новых эмодзи для мобильных устройств. В неё входят 117 картинок, которые появятся на смартфонах осенью 2020 года.

Среди тем легко обнаружить непривычные глазу иллюстрации. Например, появится темнокожие Санта Клаус и ниндзя, а также усатый мужчина в свадебной фате. Последний также представлен в разных национальностях и цветах кожи.

Кроме того в коллекции появилась женщина во фраке с бабочкой, таракан, червяк и радужный единорог.

Напомним, в декабре Сиб.фм рассказал, какие смартфоны и планшеты чаще всего покупают в Новосибирске.