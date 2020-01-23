День святого Валентина: какого числа и в какой день недели в 2020 году

сегодня 12:07 Поделиться

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День влюблённых по традиции отмечается 14 февраля; в этом году его будут отмечать в пятницу.

Ежегодно влюблённые отмечают День святого Валентина 14 февраля. Изначально это был католический праздник, но со временем он приобрёл общемировое значение. В 2020 году 14 февраля выпадает на пятницу.

В этот день влюблённые дарят друг другу различные подарки: шоколад и конфеты, цветы и мягкие игрушки, воздушные шарики и открытки в виде сердца с любовными посланиями и стихами. Такие открытки называют «валентинками».

По легенде этот день связан со священником по имени Валентин, который, несмотря на запрет римского императора Клавдия II жениться и выходить замуж, тайно венчал влюблённых. За это его казнили 14 февраля 269 года. Однако перед смертью он отправил девушке послание, в котором признался в любви. Оно было подписано «Твой Валентин». С тех пор открытки со словами любви называют «валентинки».

В России праздник носит светский характер и отмечается с начала 1990-х годов. Особенно популярен этот праздник среди молодёжи.

Некоторые православные священники, а также представители ислама негативно относятся к празднованию этого дня.

Напомним, 25 января Сиб.фм рассказал о праздновании Масленицы в 2020 году.