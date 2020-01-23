«Дождь заказывали?»: школа в Новосибирской области превращается в бассейн
Фото предоставлено организацией «Гражданский патруль»
Вода льётся с потолка в куйбышевской школе; родители опасаются, что дети могут поскользнуться на луже и упасть.
Учащиеся школы № 5 в Куйбышеве вынуждены посещать учебное заведение, коридоры которого залиты водой, льющейся с потолка. Об этом сообщили в организации «Гражданский патруль», куда обратились родственники учащихся.
Они рассказали, что дети каждый день жалуются на сырость и плесневеющие стены. А теперь с потолков начала литься вода – её собирают в тазы и вёдра.
Родители беспокоятся за своих чад, опасаясь, что те могут поскользнуться на мокром полу во время перемены.
«Воды там столько, что её не успевают убирать и просто гоняют туда-сюда. Ребятишки, которые бегают по коридорам, запросто могут упасть», – поделились жители Куйбышева.
По мнению родителей, школе необходим полноценный ремонт.
«Мы обратились в министерство образования Новосибирской области с просьбой отремонтировать школу в кратчайшие сроки, а также в региональный Роспотребнадзор», – сказал руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.
Общественник уверен, что в случившемся виноваты должностные лица, которые должны были вовремя отремонтировать крышу или хотя бы сбросить с неё снег.
Напомним, 29 января крыша рухнула под тяжестью снега в Новосибирске.
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