Бросили замерзать на трассе: водитель сторожит застрявший в снегу грузовик под Новосибирском

сегодня 12:01 Поделиться

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Водитель грузовика вторые сутки живёт в автомобиле, который слетел с трассы под Новосибирском; знакомые приносят мужчине горячую пищу.

Автомобиль Hino застрял в снегу на трассе под Новосибирском – неподалёку от посёлка Кадниха Тогучинского района. Грузовик съехал в кювет, уходя от столкновения с КамАЗом. Об этом сообщается в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщается в паблике, вытянуть грузовик пытались с помощью других машин. Но даже зерновоз КамАЗ не смог извлечь пятитонник из снежного плена.

Коллеги водителя привозят мужчине продукты.

«В течение дня помогали и водители проезжавших мимо машин, давали горячий чай», – поделились подписчики паблика.

Они уточнили, что выйти на связь с компанией «Инмарко», логотип которой размещён на кузове грузовика, водителю не удаётся. При этом он не решается оставить машину на дороге, боясь, что авто с товаром могут разграбить.

Напомним, в морозы на трассах Новосибирской области работают передвижные пункты обогрева для пострадавших водителей.