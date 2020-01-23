Бросили замерзать на трассе: водитель сторожит застрявший в снегу грузовик под Новосибирском
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Водитель грузовика вторые сутки живёт в автомобиле, который слетел с трассы под Новосибирском; знакомые приносят мужчине горячую пищу.
Автомобиль Hino застрял в снегу на трассе под Новосибирском – неподалёку от посёлка Кадниха Тогучинского района. Грузовик съехал в кювет, уходя от столкновения с КамАЗом. Об этом сообщается в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщается в паблике, вытянуть грузовик пытались с помощью других машин. Но даже зерновоз КамАЗ не смог извлечь пятитонник из снежного плена.
Коллеги водителя привозят мужчине продукты.
«В течение дня помогали и водители проезжавших мимо машин, давали горячий чай», – поделились подписчики паблика.
Они уточнили, что выйти на связь с компанией «Инмарко», логотип которой размещён на кузове грузовика, водителю не удаётся. При этом он не решается оставить машину на дороге, боясь, что авто с товаром могут разграбить.
Напомним, в морозы на трассах Новосибирской области работают передвижные пункты обогрева для пострадавших водителей.
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