Фотографии постапокалипсиса покажут в Новосибирске

сегодня 15:27 Поделиться

Фото предоставлено организатором мероприятия

Центр культуры ЦК19 представит новый собственный кураторский проект «Изъятая повседневность»: выставку фотографии группы «ТРИВА» и медиапроекты Александра Никольского, посвящённые исследованию советской и постсоветской Сибири в фотографии, а также публичную программу; проект начнёт работать с 31 января.

«Изъятая повседневность, часть первая. "ТРИВА"»

Проект откроется выставкой позднесоветской фотографии легендарной группы «ТРИВА», запрещённой в СССР «за распространение идеологически вредных фотографий». Экспозиция включает в себя порядка 150 отпечатанных снимков ветеранов «новокузнецкой школы», а также показ прежде не экспонированных работ.

Летописцы советской повседневности – Владимир Воробьёв, Владимир Соколаев и Александр Трофимов – умели снимать её правдиво и гуманно. Несмотря на видимую неустроенность общественных пространств, все трое не стремились критиковать унифицированный образ «советского народа». Здесь в фокусе оказывается съёмка по натуре: погружение в событие, стремление к отсутствию постановочности, отказ от фотообработки и любой художественности, печать с полного негатива.

В конце 70-х три советских фотографа (ТРИ – два Владимира и Александр) поставили себе задачу создать художественный «фотодокумент эпохи с позиций гуманизма». В 1980 году их творческое фотографическое объединение «ТРИВА» получает официальную регистрацию и становится первой в СССР зарегистрированной творческой группой фотографов. Все трое работали штатными фотографами на крупнейшем металлургическом заводе, режимном объекте – Кузнецком металлургическом комбинате. Заводской кинофотокомбинат «КМК-фильм» стал их мощной производственной базой, а «ТРИВА» стали снимать в цехах и на праздниках. Группа устраивала первые уличные выставки – на заводских стендах и в городе. Всего за год официального существования они приняли участие в 19 выставках, в том числе зарубежных. Но за попытку отправить свои снимки в Амстердам на конкурс World Press Photo всех участников «ТРИВА» уволили с комбината и расформировали группу по решению Кемеровского обкома КПСС.

«Изъятая повседневность» в ЦК19 существует в диалоге с первой официальной выставкой группы «ТРИВА — фотоманифест пролетариата». В 2013 году её подготовили филиал ГЦСИ в Томске и Сибирский центр современного искусства в Новосибирске. Существовавшая ранее в нашем городе институция внесла важный вклад в ликвидацию пробелов в истории фотографии и помогла авторам вернуть заслуженное внимание.

ЦК19 выражает благодарность за помощь в подготовке выставки фотографу Евгению Иванову, который на протяжении многих лет занимается сохранением творческого наследия группы «ТРИВА».

«Изъятая повседневность, часть вторая. Александр Никольский»

Двухчастная выставка – результат визуальных исследований художника Александра Никольского, лауреата MoS Photo Prize, чьи работы недавно выставлялись в основном проекте фестиваля «48 часов Новосибирск» и XIII Красноярской музейной биеннале. Весь проект выстраивается в логике концепции хонтологии или «призраковедения» (hauntology, haunt – призрак и ontology – онтология). Стараясь избегать любых ностальгических искажений, Александр Никольский фиксирует приметы изменений повседневности – до и после работы группы «ТРИВА».

Первая экспозиция объединяет текущий фотопроект автора – «Рефракция» (2018-2020). В нём демонстрируются пограничные территории и состояния – от советского к постсоветскому, от природного к изменённому человеком – в ландшафте городов и малонаселённых пунктов Западной Сибири и Урала. Во внеромантическом и нарочито отстранённом взгляде Александра Никольского оказываются пейзажи, которые мы стараемся не замечать: отработанные карьеры, недострои, мирные парки с военной техникой, пустыри со следами промышленного освоения, остановленные ГЭС, храмы-бывшие дома культуры.

В основе второй экспозиции лежит богатый найденный фото- и видеоархив всесоюзного общества фотожурналистов «Панорама». Организация просуществовала с конца 60-х до 90-х годов и имела представительства практически в каждом крупном городе СССР, в том числе в Кемерово. Александр Никольский и фотограф Максим Амельченко нашли в архивах общества уникальные фотографии, иллюстрирующие типичные приметы труда и отдыха работников завода минувшей эпохи. Из сохранившихся негативов они воссоздали фотографии: напечатали на раритетной фотобумаге с использованием традиционной технологии.

Александр Никольский: «Этапы развития культуры связаны с доминирующим типом строительной технологии и обусловленной ею архитектурой. Смена идеологической парадигмы сопровождается изменением стратегии возведения построек, и обломки предыдущей эпохи меняют свою роль либо вливаются в изменяющийся ландшафт периферии. Советский проект не закончился мгновенно – постройки из железобетона продолжают существовать в той или иной форме и сохранности как артефакты грандиозных планов на стыке идеологии и технологии».

Напомним, 28 января Сиб.фм рассказал о предстоящих гастролях Балета Монте-Карло в Новосибирске.